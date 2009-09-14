به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه با خبرنگاران که صبح امروز دوشنبه برگزار شد از حسن قشقاوی در مورد اجلاس اخیر کشورهای حاشیه خزر بدون حضور ایران سئوال شد که وی گفت: خوشبختانه دیپلماسی ایران در خصوص خزر بسیار فعال و موفق است به این معنا که ما بر اساس قاعده شناخته شده بین المللی معتقدیم تعیین رژیم حقوقی دریاهای بسته باید با اجماع کشورهای ساحلی صورت گیرد دریای خزر هم از این قاعده مستثنی نیست و در این چارچوب تاکنون دو اجلاس سران در عشق آباد و تهران برگزار شده است و اجلاس بعدی هم در باکو برگزار می شود.

وی افزود: ما بر احقاق حقوق خود در خزر پافشاری داریم و هیچ تغییری در مواضع ما در این خصوص ایجاد نشده است. اجلاسی که اخیرا در قزاقستان برگزار شد غیر رسمی بوده و موضوعات مختلفی در آن مطرح شد در عین حال ما با بیان اعتراض خودمان به سفیران این کشورها تاکید کردیم که منهای ایران نمی توانند بحث خزر را مطرح کنند و حتی شاهد ارسال نامه آقای متکی بودیم که باعث تحرک خوب و جدی در این خصوص شد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: فکر می کنیم باید تعاملی سازنده بین کشورهای ساحلی وجود داشته باشد تا دریای خزر دریای صلح و دوستی باشد. چون دخالت بیگانگان و نظامی کردن دریای خزر مشکلات موجود را پیچیده تر می کند.

قشقاوی با انتقاد از اعتراض برخی رسانه ها به دیپلماسی دولت در مورد دریای خزر گفت: این انتقادات قابل فهم نیست انتقاد باید باعث رشد و توسعه ملی شود ما منتظر تشویق رسانه ها به خاطر فعالیتهایمان هستیم.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه چرا دستگاه دیپلماسی کشور در برابر شایعه پراکنی ها و اخبار برخی از رسانه ها سکوت می کند و موضع گیری نمی کند، گفت: دستگاه دیپلماسی دستگاه سکوت نیست ما قبل از همه مسائل را رصد می کنیم و با وجود کارشناسان مجرب و مسئولان باتجربه همه تحولات رصد می شود اما واقعیت این است که بسیاری از این اخبار صهیونیستی هستند و معمولا در دو روزنامه ساندی تلگراف و دیلی تلگراف مطرح می شوند و دلیلی ندارد ما مرتبا این اخبار کذب را تکذیب کنیم .

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: سکوت ما در این موارد حساب شده است و نمی خواهیم وارد برخی فضاسازی ها بشویم.

وی گفت: برخی روزنامه های عربی منطقه رسما ارگان اپوزسیون ایران شده اند و ما با یک بی بند و باری رسانه ای مواجه هستیم که فقط آتش کینه و نفاق را دامن می زند.

قشقاوی در مورد ادعای دخالت ایران در حوادث یمن نیز گفت: موضع ما در این خصوص روشن است و تماسهایی بین دو طرف در سطح رسمی وجود دارد ما به وحدت و تمامیت ارضی یمن احترام می گذاریم و مشکلات منطقه صعده را داخلی می دانیم که باید با تدبیر و درایت حل شود.

وی گفت: خونریزی راه حل مشکلات نیست و ما این موضوع را به دوستان یمنی توصیه می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه با ابراز امیدواری در مورد همکاری عربستان در خصوص تبعه گم شده ایرانی در این کشور گفت: امیدواریم عربستان در این خصوص به مسئولیت خود عمل کند.

قشقاوی همچنین با بیان اینکه سفر احمدی نژاد به نیویورک انجام می شود، گفت: جزئیات این سفر در زمان خود اعلام خواهد شد.

وی در مورد اظهار نظر هوگوچاوز که گفته بود ما با ایران دوست هستیم اما اسرائیل را هم به رسمیت می شناسیم، گفت: ما با بسیاری از کشورها ارتباط داریم که در عین حال ممکن است این کشورها مواضع دیگری در بحث خاورمیانه داشته باشند مثلا در دو روز گذشته وزیر خارجه ترکیه به ایران سفر کرد که ما بهترین روابط را با آنها داریم اما ترکیه موضع خاص خودش را در خصوص خاورمیانه و رژیم صهیونیستی دارد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: در مورد ونزوئلا هم همین طور است ما رابطه خوبی با آمریکای لاتین داریم و مزیتهای فراوانی در حوزه اقتصادی با کشور ثروتمندی مثل ونزوئلا متصور است سفر اخیر آقای چاوز هم سفر خوبی بود اما دیدم که در برخی از مطبوعات و رسانه ها گفتند که ایشان به مشهد رفته و ... واقعیت این است که دیدن روضه رضوی هر کسی را تحت تاثیر قرار می دهد مگر امام رضا (ع) فقط متعلق مسلمانان است. این نقادی های نازل در مورد سفر چاوز به ایران به چه دلیل بود؟ آن هم نسبت به یک مقام رسمی و یک مهمان رسمی نظام. توسعه روابط با ونزوئلا صد در صد به نفع ماست و اصلا جای انتقاد ندارد و نباید زمینه شوخی های ژورنالیستی قرار بگیرد.

یکی از خبرنگاران در پاسخ به این اظهارات قشقاوی گفت: آقای چاوز کسی است که طرفدار جدی حقوق هم جنس گرایان است وبا کلیسای کاتولیک در این مورد بحث های جدی دارد، در شرایطی که برخی از فعالان سیاسی در داخل کشور محاکمه می شوند چرا باید چنین استقبال و دیدگاهی نسبت به چاوز وجود داشته باشد که قشقاوی پاسخ داد هر کشوری بحث داخلی خودش را دارد. در مورد مسئله هم جنس بازی هم بحث های جدی در غرب و شرق وجود دارد. ما نمی خواهیم و نباید در امور داخلی کشورها دخالت کنیم، موضوعات داخلی کشورها به خود آنها مربوط است این موضوع چه ارتباطی با سفر یک رئیس جمهور به کشور ما دارد؟ مسئله انتخابات ما چه ربطی به ونزوئلا دارد؟

قشقاوی گفت: ما چندین جلسه در مورد این حواشی سفر چاوز به ایران داشته ایم اما واقعا نفهمیدیم که دلیل این تحلیل ها و نقادی ها چیست من منتظرم که فردا جواب من را بدهند.