تذکر قانونی رئیس دادگاه به رسانه ها / درخواست رافت اسلامی برای متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، در کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان آمده است : کیفرخواست حاضر بر مبنای دلایل و مستندات متقن ، اعترافات صریح و بدون شائبه متهمان ، قرائن و امارات علم آور و مدارک مکشوفه با هدف تبیین و اثبات جرائم انتسابی تنظیم و تقدیم می گردد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع اجازه می خواهم قبل از قرائت و بیان عناوین اتهامی و دلایل آن پیرامون برخی افراد نا آگاه که با سوء استفاده از مقتضیات سنی و روحی آنان بمثابه ابزاری جهت رسیدن به اهداف غیر انسانی و غیر اسلامی بعضی از اشخاص ، گروه ها و احزاب مورد بهره برداری قرار گرفته اند مطالبی پیرامون شیوه های نوین جریان سازی تبلیغاتی ، ایجاد جنگ روانی و تخریب چهره نظام اسلامی با سوء استفاده از اینترنت بعنوان بخش مهمی از برنامه گروه های معاند نظام و استکبار جهانی در پوشش جنگ نرم ارائه نمایم .

انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا هماره با انواع توطئه های تبلیغاتی و رسانه ای دشمنان قسم خورده خود روبرو بوده است و در این راستا ایجاد جنگ روانی ، شایعه پراکنی و عملیات مخرب تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ، مسئولین خدوم آن و ملت خداجوی ایران در دستور کار دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفت.

در حال حاضر فن آوریهای نوین و ارتباطات، زندگی بشر را تحت تاثیر خود در آورده است و جوامع بشری به گونه ای در حال تغییر و تحول است که اینترنت را به یکی از عوامل تهدید تبدیل نموده و رسانه های گروهی اعم از دیداری - شنیداری و مکتوب به عنوان حلقه واسط بین جامعه و حاکمیت عمل می کنند .

در حال حاضر بیش از 25 میلیون کاربر ایرانی از شبکه اینترنت بهره برداری می نمایند شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک توانسته است بیش از 200 میلیون کاربر را در جهان در یک جامعه مجازی گرد هم آورد. امریکا و گروه های معاند توانسته اند با بهره برداری از شبکه عظیم اطلاعاتی در اینترنت ، شناسایی و اتصال جریانات معاند و معترض به یکدیگر ، جریان سازی و اجرای عملیات روانی و رسانه ای با عضو گیری و ایجاد سایت های متعدد، فراهم کردن بستر مناسب در فضای مجازی برای آشوب گران و گروه های تروریستی و هدایت اغتشاشات ، تضعیف جایگاه داخلی و بین المللی نظام را به طور هدفمند به اجرا در آورند و در همین راستا به طور همتراز از همان سیاست سایتهای خبری رادیو فردا و بی بی سی و دهها سایت دیگر به روش های مختلف استفاده شد .

در اغتشاشات اخیر به وضوح دیده شد که از اینترنت به عنوان ابزاری فراگیر و کارآمد در برگزاری تجمعات غیر قانونی، اطلاع رسانی دروغین و فضاسازی اغواگرانه بهره برداری شد. آن چه در جریان انتخابات و پس از آن اتفاق افتاد سلسله اعمالی بود که بدنبال هم طرح ریزی و اجرا شد .

فضا سازی های کاذب ، نشر اخبار و آمار غیر واقعی ، گزینش و برجسته سازی موضوعات تحریک کننده و تنش آفرین ، چهره سازی از کشته شدگان اغتشاشات ، طرح ادعاهای واهی علیه مسئولین نظام ، انتشار بیانیه ها و مواضع کاندیداهای معترض و محرکین عوامل آشوب و ایجاد جنگ روانی علیه نظام از جمله اقداماتی بود که به طور برنامه ریزی شده وهدفمند در جهت ایجاد و تداوم آشوب های خیابانی به کار گرفته شدند اما هوشیاری و تدبیر رهبر معظم انقلاب و حمایت مردم از آرمان های حضرت امام (ره) و فداکاری و مجاهدت نیروهای خدوم انقلاب تلاش دشمنان را خنثی کرد.

تصویب بودجه های کلان در سنای آمریکا و گسترش حوزه عمل شبکه های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی در کنار سرویس دهی تمام عیار در بستر اینترنت از اهمیت قابل توجه برخوردار است.

لهذا جهت توجه و اطلاع دادگاه محترم به طور اختصار نمونه ای از اقدامات سازمان یافته برخی از شبکه های اینترنتی رادیویی و تلویزیونی در راستای ضربه زدن به امنیت ملی کشورمان برشمرده می شود.

-گروه های اجتماعی و سیاسی در انتخابات از تمامی امکانات خود از فضای اینترنت و سرویس های آن استفاده کردند و سایت هایی مانند (فیس بوک و یوتیوب و...) با حمایت آمریکا برای تاثیر گذاری و بهره برداری کاربران ایرانی اقدام کردند .

- تولید و پخش اخبار کذب و تحریک آمیز به زبان فارسی و انعکاس وقایع به صورت همزمان (online) از جمله ترفندهای گروه ها و جریانات سیاسی بود که اینترنت وظیفه انتقال سراسری آنرا بعهده داشت .

- انتشار تصاویر شامل عکس ، فیلم ، کلیپ به صورت های مختلف از وقایع و اتفاقات از طریق اینترنت و سایت های داخلی و خارجی با عناوین مختلف از شیوه مهم تحریک احساسات افراد و محرک اتفاقات در بستر اینترنت بود .

- خبرگزاری های مختلف خارجی و داخلی از طریق فضای ایجاد شده بیشترین تحلیل ها را که توسط تحلیل گران آموزش دیده و ورزیده انجام می شد را به طور متوالی و مکرر بر روی اینترنت قرار داده و مخاطبین را تحریک به اعلام رای و نظرشان می نمودند.

- بحث های دو طرفه و چند طرفه در اینترنت به یکی از جدی ترین شیوه ها برای عرضه نظرات و تحلیل ها علیه مسئولین نظام و نهادهای کشور تبدیل شده و کاربران زیادی در کمال امنیت خاطر و پوشش مناسب به هر اقدامی علیه حاکمیت دامن می زدند .

- از اینترنت برای نمایش صحنه های درگیری و آشوب و اقدامات ناجا و بسیج و نوع برخورد آنها با افراد و تهییج افکار عمومی استفاده شد .

ریاست محترم دادگاه

علیهذا ضمن آنکه به شرح کیفر خواست صادره تقاضای بازخواست و محاکمه متهمان و اعمال محکومیت قانونی در حق ایشان را دارم برپایه آموزه های مکتب کیفری اسلام که مبتنی بر اصلاح و صلاح جامعه و مجرمین است تقاضا می گردد در اعمال مجازات نسبت به متهمین پرونده که ناخواسته در مسیر خلاف مصالح و منافع ملی و دینی گام برداشته اند در صورت احراز تنبه ، عدالت کیفری و رافت اسلامی اعمال گردد.

همچنین متذکر می شود که اعمال و اجرای دقیق قانون و عدالت و رعایت حقوق شرعی و دفاعی متهمان که همانا به فرموده مقام معظم رهبری (دام ظله العالی ): " اجرای عدالت همان عمل به آن است " وجه نظر و عمل دادسرای عمومی و انقلاب تهران در روند دادرسی و تحقیق از متهمان بوده است. لذا با توجه به مطالب ارائه شده و اقدامات متهمان حاضر در ارتباط با جرایم صورت گرفته در حوزه اینترنت و رسانه ها به شرح آتی در خصوص مشارالیهم کیفرخواست تنظیمی با ذکر نوع و دلایل اتهامات انتسابی تقدیم می شود:

نماینده دادستان سپس کیفرخواست انفرادی ع . م را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر قاضی صلواتی در ابتدای این دادگاه با استناد به اجرای تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری از رسانه‌ها خواست از ذکر نام افراد دادگاه پرهیز کنند. وی گفت : در اجرای تبصره‌ی یک ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه‌ی خبرنگاران، سایت‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سیما مکلفند گزارش‌های خبری از دادگاه را بدون ذکر نام و نام خانوادگی متهمان پخش کنند.

ادامه دارد...