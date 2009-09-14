اهدای 1496 واحد خون در لیالی قدر در هرمزگان

امیر حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس از افزایش 60 درصدی اهدای خون نسبت به سال قبل در شبهای لیالی قدر خبر داد و افزود: 351 واحد در شب اول قدر، 592 واحد شب بیست یکم و 593 واحد خون در شب بیست سوم ماه مبارک مضان اهدای خون داشته ایم.

وی بیشترین خون اهدایی را در شهرهای بندرعباس و قشم اعلام کرد و گفت: 882 واحد در شهرهای بندرعباس و قشم، 96 واحد بندرلنگه و 518 واحد در شهرهای میناب و رودان اهدا شده است.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: با توجه به وجود هزار و 450 بیمار تالاسمی ماژور، 3 هزار بیمار هموفیلی و سرطانی، 230 بیمار دیالیزی و 20 مرکز دولتی و خصوصی در استان همگی نیازمند خون و فرآورده های خونی می باشند که لازم است مردم نوع دوست استان در همه فصول اهدا کننده خون باشند و فقط در مواقع خاص به فکر خون دادن نیفتند.

وی بیان کرد: در پنج ماهه اول سال جاری 44 درصد رشد اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم اما باید در نظر داشت که مصرف خون در استان بسیار زیاد است و با راه اندازی جراحی قلب در استان که برای هر جراحی هشت واحد خون مورد نیاز است لازم به فرهنگ سازی مناسب جهت اهدای خون در بین مردم باید بود.

اسدی اظهار کرد: ماهانه حدود سه هزار واحد خون مورد نیاز است که 75 درصد خون ها به بیماران تالاسمی می رسد.