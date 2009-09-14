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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

دومین همایش بین‌المللی دین و رسانه برگزار می‌شود

دومین همایش بین‌المللی دین و رسانه برگزار می‌شود

دومین همایش بین‌المللی دین و رسانه، 4 تا 6 آبان در تهران و قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دین و ارتباطات رسانه‌ای، دین و نظریه های رسانه، دین و کارکردهای رسانه، رسانه و مطالعات فرهنگی و دین و رسانه و جهانی شدن از محورهای اصلی پیش بینی شده برای این همایش هستند .

زبان دین و زبان رسانه، دین و آموزش در رسانه، دین و اطلاع رسانی در رسانه، دین در ساختارهای مختلف برنامه ای، دین و رسانه و  روابط خانوادگی جدید، رسانه و مذهب جهانی، رسانه و تکثر ادیان و رسانه و سطح دینداری نیز برخی مباحث همایش هستند.

رسانه و اخلاق دینی، رسانه و فقه، رسانه و تجربه دینی، رسانه و شعائر و مناسک دینی، ماهیت امر قدسی در رسانه و بررسی و آسیب شناسی موردی فیلمها و سریالهایی با مضامین دینی نیز برخی دیگر از مباحث این همایش عنوان شده اند .

 

کد مطلب 946917

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