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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

سقوط جنگنده اف 16 ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

سقوط جنگنده اف 16 ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

گزارش های خبری حاکی از سقوط یک فروند جنگنده اف 16 رژیم صهیونیستی در کرانه باختری است، که به مرگ خلبان آن انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، "آساف رامون" پسر "ایلان رامون" فضانورد اسرائیلی که در حادثه انفجار فضاپیمای کلمبیا در سال 2003 کشته شد، کنترل این جنگنده را در دست داشته است.

این جنگنده اف 16 در جنوب شهر الخلیل در کرانه باختری سقوط کرده و خلبان آن بلافاصله جان خود را از دست داده است.

بنابر اعلام ارتش رژیم صهیونیستی این جنگنده در راستای تمرینات روتین نیروی هوایی در حال پرواز بوده است. تاکنون خبری درباره علل این حادثه منتشر نشده است.

آساف رامون از یک ماه گذشته برنامه پروازهای خود را آغاز کرده بود، وی اخیرا از طرف "شیمون پرز" رئیس اسرائیل مجوز پرواز (گواهینامه خلبانی) خود را دریافت کرده بود.

کد مطلب 946918

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