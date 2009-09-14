هیئت حقوقی داوران فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سیستان و بلوچستان که شامگاه یکشنبه با هدف انتخاب خادمان فرهنگی استان در زاهدان تشکیل شد، آیت الله عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان گفت: باید در مقوله امور فرهنگی با ظرافت و دقت عمل کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سیستان و بلوچستان افزود: در این زمینه توجه به ظرفیت های استان یک ضرورت است.

علی محمد آزاد استاندار و قائم مقام این شورا نیز کار در حوزه فرهنگ را زمان بر و نیازمند تلاش مضاعف دانست و تصریح کرد: برای توسعه و پیشبرد فرهنگ در استان بکارگیری تمامی امکانات و همکاری افراد متخصص لازم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان نیز در این جلسه بیان کرد: هیئت حقوقی داوران فرهنگ عمومی استان متشکل از دانشگاه سیستان بلوچستان، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و صدا و سیما تعیین شد.

نورالله برشان افزود: خادمان فرهنگی استان نیز با برگزاری کارگروه، شناسایی و زیر نظر داوران فرهنگ عمومی فعالیت خواهند کرد.

همچنین در این جلسه، احمد علی کیخا نماینده مردم شهرستانهای زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، توسعه استان را در گرو سرمایه گذاری در امور فرهنگی بیان کرد.