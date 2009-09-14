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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

پس از ماه رمضان/

"دلنوازان" هر شب روی آنتن شبکه سه می‌رود

"دلنوازان" هر شب روی آنتن شبکه سه می‌رود

مجموعه تلویزیونی "دلنوازان" ساخته حسین سهیلی‌زاده پس از ماه مبارک رمضان هر شب از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در 50 قسمت به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام بر مبنای فیلمنامه سعید جلالی و علیرضا کاظمی‌پور تهیه شده و فریبا کوثری، پرویز فلاحی‌پور، عبدالرضا اکبری، محمد حاتمی، سیاوش خیرابی، شاهرخ استخری، زهره فکور صبور و... در آن بازی می‌کنند.

"دلنوازان" مضمون اجتماعی دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: جهان و فروغ خواهر و برادری هستند که سال‌ها است در یک خانه دو طبقه به همراه فرزندانشان زندگی می‌کنند. آنها برای امرار معاش چند وقتی است یک آژانس هواپیمایی افتتاح کرده‌اند و بهزاد قرار است با مهتاب ازدواج کند. اما این اتفاق نمی‌افتد و...

عوامل تولید عبارتند از تصویربردار: سهیل نوروزی، صدابردار: مهدی آزادی، تدوینگر: امین عابدی، آهنگساز: آرمان موسی‌پور، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، طراح گریم: مهری شیرازی، برنامه‌ریز: مجتبی خادم‌زاده و دستیار کارگردان: حمید سلیمانی.

سهیلی‌زاده مجموعه‌های تلویزیونی "رستوران خانوادگی"، "عشق گمشده"، "ترانه مادری"، "گیلعاد" و "پیله‌های پرواز" را در کارنامه دارد. آخرین مجموعه شبانه شبکه سه "رستگاران" به کارگردانی سیروس مقدم بود که پیش از ماه رمضان روی آنتن رفت.

کد مطلب 946920

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