به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در 50 قسمت به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام بر مبنای فیلمنامه سعید جلالی و علیرضا کاظمی‌پور تهیه شده و فریبا کوثری، پرویز فلاحی‌پور، عبدالرضا اکبری، محمد حاتمی، سیاوش خیرابی، شاهرخ استخری، زهره فکور صبور و... در آن بازی می‌کنند.

"دلنوازان" مضمون اجتماعی دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: جهان و فروغ خواهر و برادری هستند که سال‌ها است در یک خانه دو طبقه به همراه فرزندانشان زندگی می‌کنند. آنها برای امرار معاش چند وقتی است یک آژانس هواپیمایی افتتاح کرده‌اند و بهزاد قرار است با مهتاب ازدواج کند. اما این اتفاق نمی‌افتد و...

عوامل تولید عبارتند از تصویربردار: سهیل نوروزی، صدابردار: مهدی آزادی، تدوینگر: امین عابدی، آهنگساز: آرمان موسی‌پور، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، طراح گریم: مهری شیرازی، برنامه‌ریز: مجتبی خادم‌زاده و دستیار کارگردان: حمید سلیمانی.

سهیلی‌زاده مجموعه‌های تلویزیونی "رستوران خانوادگی"، "عشق گمشده"، "ترانه مادری"، "گیلعاد" و "پیله‌های پرواز" را در کارنامه دارد. آخرین مجموعه شبانه شبکه سه "رستگاران" به کارگردانی سیروس مقدم بود که پیش از ماه رمضان روی آنتن رفت.