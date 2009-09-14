1100 تن کیلکا در گیلان صید شد

هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این مقدار صید توسط 27 فروند شناور استحصال شده است، افزود: هر شناور به طور متوسط 42 تن صید داشته است.

وی عنوان کرد: این مقدار صید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته و همچنین متوسط قیمت فروش ماهی کیلکا برای مصارف انسانی دو هزار و 500 ریال و برای تولید پودرماهی هزار و 800 ریال است.

مدیرکل شیلات گیلان با اعلام اینکه از مجموع مقدار صید کیلکا 68 درصد در بندرانزلی و 32 درصد در حوزه کیاشهر استحصال شده است، اظهار داشت: متوسط شناورهای فعال در کیاشهر پنج فروند و در بندر انزلی 22 فروند بوده است.

وی با اشاره به تغییرات مقدار صید کیلکا در پنج ماه ابتدای سالهای 78 تا 88 اشاره کرد و یادآور شد: عمده ترین دلیل کاهش شدید صید در دهه اخیر هجوم مهاجم شاندار به زنجیره غذایی و لارو این گونه بوده که منجر به خروج تعداد 79 فروند شناور از عرصه صید کیلکا تاکنون شده است.