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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

تا پایان مردادماه؛

1100 تن کیلکا در گیلان صید شد

1100 تن کیلکا در گیلان صید شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات استان گیلان از صید هزار و 140 تن کیلکا تا پایان مردادماه سال جاری در استان خبر داد.

هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این مقدار صید توسط 27 فروند شناور استحصال شده است، افزود: هر شناور به طور متوسط 42 تن صید داشته است.

وی عنوان کرد: این مقدار صید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته و همچنین متوسط قیمت فروش ماهی کیلکا برای مصارف انسانی دو هزار و 500 ریال و برای تولید پودرماهی هزار و 800  ریال است.

مدیرکل شیلات گیلان با اعلام اینکه از مجموع مقدار صید کیلکا 68 درصد در بندرانزلی و 32 درصد در حوزه کیاشهر استحصال شده است، اظهار داشت: متوسط شناورهای فعال در کیاشهر پنج فروند و در بندر انزلی 22 فروند بوده است.

وی با اشاره به تغییرات مقدار صید کیلکا در پنج ماه ابتدای سالهای 78 تا 88  اشاره کرد و یادآور شد: عمده ترین دلیل کاهش شدید صید در دهه اخیر هجوم مهاجم شاندار به زنجیره غذایی و لارو این گونه بوده که منجر به خروج تعداد 79 فروند شناور از عرصه صید کیلکا تاکنون شده است.

کد مطلب 946924

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