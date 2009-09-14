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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

جاده نفت در گلستان احداث می شود

جاده نفت در گلستان احداث می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان گنبدکاووس در مجلس گفت: عملیات اجرایی جاده نفت در گلستان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رستگار پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از محورهای روستایی استان افزود: این جاده در محور گنبد کاووس به اینجه برون احداث می شود و از سال آینده دارای ردیف، اجرایی مستقل است.

وی با اشاره به وضعیت راه های روستایی گنبد کاووس بیان داشت: این منطقه با کمبودهای فراوانی در این حوزه روبروست و باید رفع شود.

رستگار میزان حوادث و تلفات رانندگی در محورهای روستایی از جمله این شهرستان را 17 درصد اعلام کرد و ادامه داد: برای کاهش این میزان حوادث باید به ایمن سازی محورهای روستایی توجه ویژه ای شود.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس بیان داشت: احداث پل و ابنیه، شانه خاکی، نصب علائم هشداردهنده و روکش آسفالت از جمله اقداماتی است که می تواند میزان حوادث در این بخش را کاهش دهد.

وی به مشکلات مناطق روستایی شهرستان اشاره و خواستار توجه ویژه متولیان امر در این حوزه شد و گفت: مشکل کم آبی از جمله دغدغه های اهالی روستاهای منطقه است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از روستاهای منطقه فاقد گاز هستند، تسریع در اجرای این طرح ضروری به نظر می رسد.

کد مطلب 946925

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