فرماندار جدید شهرستان جاسک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدحسن پرآور صبح دوشنبه در جلسه تودیع و معرفه فرماندار جدید جاسک گفت: محمود آرامی زحمات زیادی در جهت توسعه و پشرفت این شهرستان انجام داده است و به درخواست خودش فرماندار جدید منصوب خواهد شد.

پرآور با اشاره به آغاز توسعه همه جانبه شهرستان جاسک بیان کرد: پس از تدوین سند توسعه شرق استان شهرستان جاسک به لحاظ دسترسی به دریای عمان می تواند منطقه مناسب جهت ایجاد مراکز مهم ذخیره نفتی باشد.

وی افزود: ایجاد 10 اسکله تجاری و بارگیری و صیادی، ایجاد مخازن نفتی، احداث مجتمع پتروشیمی از جمله برنامه های توسعه ایی منطقه محسوب می شود.

وی با اشاره به خدمات دولت نهم بیان کرد: توسعه همه جانبه و توزیع عادلانه در مناطق محروم یکی از ویژگی های مهم و بارز دولت به حساب می آید و با کسب تجربه در چهار سال گذشته شاهد پیشرفتهای بیشتر و عزم جدی تر در دولت دهم خواهیم بود.

در این مراسم ناصر ناصری به عنوان فرماندار جدید جاسک طی حکمی از سوی استاندار هرمزگان منصوب شده و از خدمات و زحمات محمود آرامی تقدیر به عمل آمد.