11 تیم رویت هلال ماه در ارتفاعات استان مرکزی استقرار یافت

محمدعلی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تیمها که 10 نفره هستند شامگاه 29 ماه مبارک رمضان با تجهیزات کامل در قلهها و ارتفاعات استان مستقر میشوند و هلال ماه شوال را رصد میکنند.
وی با اشاره به اینکه رویت هلال ماه شوال از حساسیت بالایی برخوردار است، افزود: براساس نظر کارشناسان، همزمان با غروب خورشید تنها چهار دقیقه برای رویت هلال ماه فرصت باقی است، بنابراین تیمهای استهلال استان از دوربین و تلسکوپهای پیشرفته استفاده میکنند.
مسئول ستاد استهلال استان مرکزی اضافه کرد: نتیجه بررسیهای تیمهای استهلال استان پس از تایید امام جمعه، به دفتر مقام معظم رهبری ارسال میشود و از طریق این دفتر به اطلاع عموم میرسد.
صالحی اظهار داشت: از آنجا که تعیین دقیق ماههای قمری برای انجام اعمال واجب و مستحب دارای اهمیت است بنابراین جلسات ستاد استهلال و اعزام تیمهای استهلال همه ماهه در استان انجام میشود.
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