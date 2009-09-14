11 تیم رویت هلال ماه در ارتفاعات استان مرکزی استقرار یافت

محمدعلی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ‌این تیمها که 10 نفره هستند شامگاه 29 ماه مبارک رمضان با تجهیزات کامل در قله‌ها و ارتفاعات استان مستقر می‌شوند و هلال ماه شوال را رصد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه رویت هلال ماه شوال از حساسیت بالایی برخوردار است، افزود: براساس نظر کارشناسان، همزمان با غروب خورشید تنها چهار دقیقه برای رویت هلال ماه فرصت باقی است، بنابراین تیمهای استهلال استان از دوربین و تلسکوپهای پیشرفته استفاده می‌کنند.

مسئول ستاد استهلال استان مرکزی اضافه کرد: نتیجه بررسی‌های تیمهای استهلال استان پس از تایید امام جمعه، به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و از طریق این دفتر به اطلاع عموم می‌رسد.

صالحی اظهار داشت: از آنجا که تعیین دقیق ماه‌های قمری برای انجام اعمال واجب و مستحب دارای اهمیت است بنابراین ‌جلسات ستاد استهلال و اعزام تیمهای استهلال همه ماهه در استان انجام می‌شود.