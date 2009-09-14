وادی پهناور فرهنگ و هنر در کشور ما گرفتار آفات فراوانی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حجت الاسلام و المسلین عباس بسی خاسته در نامه ای به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی آورده است:«همیشه یکی از آرزوهایم این بود که ای کاش مجالی پیش می­آمد تا تمامی کسانی که به راه رفتن دیگران ایراد می گیرند برای لحظاتی، کفشهای آنها را می پوشیدند تا بتوانند بهتر قضاوت کنند اما دریغ که این اتفاق به صورت نادر آن هم برای انسان های خاصّ پیش می آید».

وی خطاب به وزیر جدید آوزده است:« میدان آزمایش سخت و پرمخاطره ایی پیش روی جنابعالی گشوده شده است. وادی پهناور فرهنگ وهنر در کشور ما گرفتار آفات فراوانی است که خود شما بی اطّلاع از آنها نیستید. امروز دخالت جریانهای سیاسی در حوزه فرهنگ و هنر از این پیکره نحیف جز رمقی باقی نگذاشته است. انگشت نشانه آدم های غیرکاردان به سمت این حوزه تأثیرگذار، عرصه را برای عرض اندام هنرمندان به شدتّ تنگ نموده است. نگاه کمّی و ظاهری و آماری توأم با ذائقه ی عوام گرایی، فریاد دل سوزان نازک بین این عرصه را در بخش هایی به فلک رسانیده است. عدم تربیت آدم های کارشناس و سپردن کارها به دوستان و آشنایان و عدم ثبات مدیریتی ازجمله آفات این رهند که باغبانی دل سوز و شجاع می تواند تا اندازه ای در مقابل این طوفان بنیان کن مقاومت نماید. تعدّد مراکز تصمیم گیر و دخالت سازمانها و ارگانها و دستگاه های عریض و طویل، مجال فرار از پاسخگویی را برای همگان فراهم کرده است به نحوی که هیچ کس را برای کار انجام نشده مواخذه نمی کنند».

بسی خاسته در ادامه آورده است:« نگاه سطحی به هنر و هنرمند و توسعه دیوار بی اعتمادی و تقویت مرزبندی های مجازی و کاذب و بسنده نمودن به واژه ها و الفاظی که به ظاهر بار مثبت بیشتری دارند یکی از مصیبتهایی بود که در دولت نهم به صورت تمام قد بر دستگاه هنری کشور سایه انداخته بود. به هوش باشیم گوشه ایی از نتایج رفتارهای نسنجیده ی گذشتگان در حوادث انتخابات دهم خود را نشان داد که امیدوارم چشم های نافذ و نگاه های بیدار درس عبرتی بگیرند و بر همان طبل نکوبند. امروز که جنابعالی صدارت دستگاه متولی فرهنگ و هنر کشور را به عهده گرفته اید با دیروز که مطالب زیبای خود را در قالب نثری سجع گونه به صورت خطابه ایراد می نمودید تفاوت هایی فراوان دارد».

در بخش دیگری از این نامه آمده است: « 10 سال پیش فن آوری روز دنیا تا این اندازه مرزهای شیشه ای را فرو نریخته بود و ارتباطات تا به این میزان سهل و آسان در اختیار همگان قرار نداشت. آن روز شاید می شد خبری و یا حادثه ای را از چشم جهانیان برای لحظاتی پنهان داشت امّا امروز قبل از حدوث یک حادثه و پیش از تصمیم عامل هر رخداد، ساکنان دور و نزدیک این دهکده هستند که زیباترین و دقیق ترین تحلیل ها را از حادثه ایی که هنوز رخ نداده ارائه می نمایند. امروز واژه گان محدودیت برای عرصه های فرهنگی و هنری واژه ای بی معناست».

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه خود تصریح کرده است: نوآوری، شجاعت، تدبیر، فرهیختگی، بلندنظری، اعتماد، ارتباط، پرهیز از عوام زدگی، انسجام، بهره­برداری از تمام ظرفیت­ها، به کارگیری سلایق مختلف، تحمّل، سعه صدر، پرهیز از شعار زدگی عصای دست شماست. ساختار بیمار دستگاه وزارتی، طبیبی حاذق و با جرئت می طلبد و بارها مصیبت های این خانواده بزرگ گفته شده است. امیدوارم بخش قابل قبولی از تئوری دیروز شما و تصمیم به اقدام امروز شما جامه ی عمل پوشیده و بعد از گذشت یک دوره چهار ساله مجبور نباشد با فرافکنی نتیجه و پاداش کار را به خالق یکتا بسپارید و بدانید که هر کاری برای بندگان خدا نتیجه بدهد در محضر خدای دانا و توانا نیز مقبول می گردد».