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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

"به کجا چنین شتابان" از اواخر آبان پخش می‌شود

"به کجا چنین شتابان" از اواخر آبان پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "به کجا چنین شتابان" ساخته ابوالقاسم طالبی پس از مجموعه "روزهای زیبا" از اواخر آبان از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه روزهای جمعه ساعت 23 از شبکه تهران پخش می‌شود. تصویربرداری "به کجا چنین شتابان" در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای از 13 مهر ماه پارسال آغاز شده و همزمان با ضبط تدوین و صداگذاری انجام می‌شود.

تصویربرداری این مجموعه همچنان ادامه دارد، آهو خردمند، رضا رویگری، بهروز بقایی، رضا رویگری، علی عمرانی، بابک حمیدیان، عسل بدیعی، پرستو گلستانی، فریبا متخصص، شراره دولت آبادی، گیتی ساعتچی، نیلوفر شهیدی، فریدون مهرابی، حدیثه تهرانی و... در "به کجا چنین شتابان" بازی می‌کنند.

داستان این پروژه درباره جوانی است که قصد دارد یک شبه ره 100 ساله برود. طالبی فیلمنامه "به کجا چنین شتابان را همراه لیلی کریمان به تهیه‌کنندگی حسن شکوهی نوشته و عوامل پروژه عبارتند از شهریار اسدی مدیر تصویربرداری، علی کاظمی مدیر تولید، محمد محمدعلی آهنگساز، مسعود ولدبیگی طراح گریم و علی نیکرفتار عکاس.

کد مطلب 946930

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