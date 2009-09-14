پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران، هادی غنیمی فرد رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: در این جشنواره انتخاب واحدهای نمونه موجب تشویق و ترغیب صنعتگران برای تلاش بیشتر می شود.

وی افزود: در صورتی که واحدهای نمونه منتخب از حیث تعداد محدود باشد اهمیت برگزاری این جشنواره ها بیشتر مشخص می شود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران تصریح کرد: در شرایطی که صنعتگران شرایط مطلوبی ندارند این گونه جشنواره ها به عنوان مامنی برای آنها محسوب می شود چرا که می توانند فعالیتها و دستاوردهای خود را در آن عرضه کنند.

غنیمی فرد با اشاره به اینکه برخی از جشنواره ها به مکانی برای خرید و فروش تقدیرنامه تبدیل شده است، عنوان کرد: مجریان جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران باید تمام قوای خود را برای جلوگیری از این مساله به کارگیرند.

پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران با عنوان نکوداشت "استاد محمد عصارزاده گان بنیانگذار گروه صنایع غذایی جرعه و از پیشکسوتان صنعت آرد کشور" برگزار خواهد شد.

این جشنواره 16 آذرماه سال جاری و با حضور جمع کثیری از فعالان عرصه صنعت و اقتصاد کشور در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برپا می شود.