مخالف ساخت فیلم مستند از زندگیم هستم

مفتون امینی شاعر 83 ساله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواستهای مکرر تعدادی از فیلمسازان و نویسندگان شاخص از او برای تهیه فیلمی مستند از زندگیش گفت: تا حالا چهار بار به من پیشنهاد ساخت فیلم مستند از زندگیم دادهاند اما من با این کارها موافق نیستم و نمیخواهم همه از زندگی خصوصی من باخبر شوند.
وی درباره دلیل مخالفتش را ساخت چنین فیلمی افزود: معلوم نیست این افراد که بعضی از آنها هم اسم روشنفکر روی خودشان گذاشتهاند با چه هدفی این فیلمها را میسازند یا لااقل من از این موارد بیخبرم. اما در هر حال از دوستان نویسندهام مانند جواد مجابی که برای این کار به من اصرار زیاد کردند تشکر میکنم.
امینی با پیشنهاد تدوین کتابی درباره زندگی ادبیش هم مخالفت کرد و گفت: چند بار آقای محمدهاشم اکبریانی از من خواسته که در قالب یکی از جلدهای تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران با من مصاحبهای مفصل صورت بگیرد اما من با این کارها مشکل دارم.
این شاعر درباره اشعار جدیدش نیز گفت: شعرهای جدیدم را نوشتهام که نیاز به پاکنویس دارد و فعلاً تا پایان امسال نمیخواهم آنها را چاپ کنم و احتمالاً به سال 89 موکول میشود. هنوز اسم و ناشری هم برای این شعرها انتخاب نکردهام.
وی اضافه کرد: چند ناشر نیز پیشنهاد چاپ تمامی اشعارم را در قالب یک کتاب کلّیات دادهاند که این کار را نمیپسندم چرا که به هر حال یک دفتر شعر در زمان و مقطع خاصی سروده شده و ممکن است مخاطبان خاصی داشته باشد که آنها، اشعار دیگر یک شاعر را نپسندند. همچنین با چاپ گزیده یا گزیدههایی از اشعارم مخالفم چون معلوم نیست مخاطب شیرازی اشعار من همانهایی را میپسندد که مخاطب تبریزی یا برعکس.
امینی گفت: میخواهم 12 مجموعه شعرم به صورت جدا جدا و در قالب یک مجموعه تجدید چاپ شوند نه اینکه همهشان سرهم شوند و در یک کتاب بیایند چون به هر حال من شاعر کثیرالناحیهای هستم هم قصیده گفتهام هم غزل سرودهام و هم شعر سفید دارم.
یدالله مفتون امینی در آغاز شاعری کلاسیک و کهنپرداز بود اما بعدها – بهویژه طی سالهای پس از انقلاب – به شعر بیوزن و قالب نوپردازانه روی آورد. دریاچه، یک تاکستان احتمال، عصرانه در باغ رصدخانه و سرمهفام و خط نستعلیق از جمله دفترهای شعری مفتون امینیاند.
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