توسعه صنایع فرآوری چای در گیلان امری ضروری است

حمید نصری در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت فراهم کردن شرایط برای پیشرفت صنعت چای در استان تاکید کرد و افزود: کارخانه رنگ چای، بستنی چای، نوشابه چای، تولید کافئین و... ازصنایع مهم صنایع فرآوری این محصول محسوب می شوند.

وی همچنین از ساخت سه کارخانه فرآوری چای سبز، تولید کافئین و نوشابه چای در گیلان خبر داد و اظهار داشت: این واحدها در مجموع با 13 هزار متر مربع و 230 میلیارد ریال تسهیلات در شهرهای لاهیجان، املش و فومن ساخته می شوند.

رئیس سازمان چای کشور بزرگترین مشکل صنعت چای کشور را بسته بندی آن دانست و ادامه داد: چای ایرانی جزو بهترین و مرغوبترین چای های جهان است و بسیاری از مارکهای چای ایرانی به مراتب ارزانتر از نوع خارجی عرضه می شود اما شرکت خارجی با ترفندهای تبلیغاتی مثل بسته بندی مناسب، افزودن اسانسهای مختلف که 100 درصد سلامت مصرف کننده را به خطر می اندازد بازار ایران را از آن خود کرده اند.

وی یادآور شد: چای یکی از محصولات مهم و با ارزش در بخش کشاورزی و همچنین به دلیل جایگاه و اهمیت بالایی که در بخش کشاورزی، صنعت و نظام اقتصادی کشور دارد به عنوان محصول استراتژیک شناخته شده است.