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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

70 هزار تن انگور از باغات استان مرکزی برداشت می‌شود

70 هزار تن انگور از باغات استان مرکزی برداشت می‌شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: 70 هزار تن انگور از چهار هزار هکتار باغات انگور استان مرکزی برداشت می شود.

علی‌اکبر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک مهمترین اقلام انگور در استان مرکزی را گونه های بی‌دانه، سفید و قرمز عسگری، خلیلی، یاقوتی و شیرازی عنوان کرد و افزود: هر سال بخشی از انگور به صورت تازه خوری و بخشی پس از تبدیل به کشمش، باسلق و شیره عرضه ‌می‌شود.

وی انگور را از جمله محصولات باغی پر تولید استان دانست و عنوان کرد: تولید این محصول بر اثر سرمازدگی و خشکسالی در سال‌های اخیر از 140 هزار تن در سال با کاهش 50 درصدی به 70 هزار تن رسیده است.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی بیان داشت: سطح باغات انگور استان هشت هزار هکتار است که در سالهای گذشته هفت هزار هکتار آن بارور و هزار هکتار آن نهال بود اما بر اثر خشکسالی و سرما سه هزار هکتار آن از بین رفته و در حال حاضر به باغ نهال تبدیل شده است.

کد مطلب 946939

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