علی‌اکبر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک مهمترین اقلام انگور در استان مرکزی را گونه های بی‌دانه، سفید و قرمز عسگری، خلیلی، یاقوتی و شیرازی عنوان کرد و افزود: هر سال بخشی از انگور به صورت تازه خوری و بخشی پس از تبدیل به کشمش، باسلق و شیره عرضه ‌می‌شود.

وی انگور را از جمله محصولات باغی پر تولید استان دانست و عنوان کرد: تولید این محصول بر اثر سرمازدگی و خشکسالی در سال‌های اخیر از 140 هزار تن در سال با کاهش 50 درصدی به 70 هزار تن رسیده است.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی بیان داشت: سطح باغات انگور استان هشت هزار هکتار است که در سالهای گذشته هفت هزار هکتار آن بارور و هزار هکتار آن نهال بود اما بر اثر خشکسالی و سرما سه هزار هکتار آن از بین رفته و در حال حاضر به باغ نهال تبدیل شده است.