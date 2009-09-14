مسایل اخلاق شهروندی؛ مهاجرت و زندگی خصوصی

با رشد مهاجرت به ایالات متحده آمریکا، ساختار جمعیتی آن اجتماع که بر مبنای اروپایی اصیل بودن شکل گرفته، تغییر کرده است.

دیوید میلر در مقاله "بحثی در محدودیت‌های مهاجرت" می‌پذیرد که آزادی در نقل و انتقال به وضوح یکی از حقوق اساسی انسان است، اما این که آیا چنین حقی به معنای آن است که آدمی می‌تواند هر مکانی را برای انتقال برگزیند، مساله دیگری است.

وی می‌گوید نمی‌توان به سادگی بر محدودیت مهاجرت استدلال کرد مگر آن که تصویری منفی از مهاجرانی که قبلا پذیرش شده‌اند، داشته باشیم. آیا این مساله امکان‌پذیر است که هم از شهروند بودن تمام عیار فرد - اعم از بومی یا مهاجر - در یک جامعه سیاسی استدلال کرد و هم از اعمال محدودیت‌هایی در مهاجرت دفاع نمود؟

میلر می‌پذیرد که این کار شدنی است؛ وی تمام ادله‌ای را که بر حق نامحدود افراد در مهاجرت به کشورها مطرح شده است، مخدوش می‌داند. از جمله دلایلی که در این باره مطرح شده، دلیلی است که بر ارزش محوری "آزادی" مبتنی است.

این دلیل می‌گوید همانگونه که فرد در انتخاب همسر، شغل و دین آزاد است، در انتخاب محل سکونت نیز آزاد است. میلر با پذیرفتن این اصل می‌گوید بی شک فلاسفه همواره معتقدند که "آزادی" در عمل همراه با محدودیت‌هایی است، دراین جا نیز اگر میزان بالای مهاجرت به هرج و مرج در یک کشور بینجامد یا خطر نابودی کشور لیبرال را در پی داشته باشد، بایست محدودیت‌هایی را بر آن اعمال کرد. در این گونه موارد انتخاب آزاد خود شکن است.

فلاسفه لیبرال برای استدلال بر مهاجرت نا محدود باید آن را به عنوان یک "حق" یا همان آزادی اساسی ثابت کنند. سه دلیلی که بر حق مهاجرت ارائه شده است، عبارت‌اند از:

- حق آزادی در نقل و انتقال؛

- حق حیات؛

- عدالت توزیعی.

از دیگر حقوق اخلاقی شهروندان حق برخورداری از زندگی خصوصی است. درباره حدود زندگی خصوصی نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد."آمیتای اتزیونی" در مقاله خود تحت عنوان "حدود زندگی خصوصی" مدعی است که زندگی خصوصی خوب است، اما از خوبی مطلق برخوردار نیست و باید خوبی آن را با خوبی‌های دیگر مقایسه کرد.

پرسش مهمی که در این بحث مطرح است تفاوت میان آزادی فردی و خیر عمومی است. کسانی که در حق آزادی افراد افراط می‌کنند و برای زندگی خصوصی اهمیت حد اکثری قایل‌اند، بین آزادی فردی و خیر عمومی تفاوت چندانی نمی‌بینند.

اتزیونی ادعا می‌کند که در عصر حاضر قراین اندکی بر نابودی یا در معرض خطر قرار گرفتن زندگی خصوصی وجود دارد، به ویژه که مردم اغلب از دعاوی زندگی خصوصی عمدا صرفنظر می‌کنند. او از این که چگونه هنجارهای بی پیرایه و غیر رسمی جامعه مدنی به پرورش رفتار مطلوب می‌انجامد، بحث می‌کند.

این برنامه رسمی ممکن است مستلزم محدودیت‌هایی در زندگی خصوصی باشد، اما نظارتی را ایجاب می‌کند که نیار به بازرسی شدید و تحمیل رفتار فردی از سوی دولت را کاهش می‌دهد.

مدافعان زندگی خصوصی در یافتن مواردی که نقض حریم خصوصی صدمات جدی برای عموم به بار می‌آورد، نا کام مانده‌اند و از اینرو خطرات محتمل را مطرح نموده‌اند، نظیر به حاکمیت رسیدن نظام دیکتاتوری و در اختیار گرفتن بانک اطلاعات افراد که پی آمدهای فجیعی می‌تواند به بار آورد.

اتزیونی تاکید می‌کند که با این همه نه زندگی خصوصی و نه حمایت‌هایی که از آن صورت می‌گیرد، در جوامع دموکراتیک امروزی در غرب رو به افول ننهاده است.