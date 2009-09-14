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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

شورای اقتصاد موافقت کرد:

اعطای تسهیلات مالی خارجی به طرح سیلوی گرمسار

اعطای تسهیلات مالی خارجی به طرح سیلوی گرمسار

شورای اقتصاد با اعطای تسهیلات مالی خارجی به طرح سیلوی شرق تهران (گرمسار) موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اقتصاد با توجه به تایید توجیه فنی و اقتصادی طرح سیلوی شرق تهران (گرمسار) با اعطای حداکثر معادل ارزی 154میلیارد ریال تسهیلات به صورت خالص و هزینه‌های تبعی معادل ارزی 71میلیارد و 666میلیون ریال از محل تسهیلات موضوع جزء الف بند 6 ماده واحده قانون بودجه 1388 موافقت کرد.

میزان اعتبار ریالی این طرح باید به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و میزان استفاده از تسهیلات ارزی بانک توسعه اسلامی، هزینه های تبعی و بازپرداخت‌ باید به تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی برسد.

همچنین یکی از شروط پرداخت این تسهیلات، اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است و رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی در اجرای این طرح، الزامی است.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت بازرگانی نیز موظف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع 6ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کند.

این مصوبه را رئیس‌جمهور در تاریخ 21/6/1388 ابلاغ کرده است.

کد مطلب 946941

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