اعطای تسهیلات مالی خارجی به طرح سیلوی گرمسار

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اقتصاد با توجه به تایید توجیه فنی و اقتصادی طرح سیلوی شرق تهران (گرمسار) با اعطای حداکثر معادل ارزی 154میلیارد ریال تسهیلات به صورت خالص و هزینههای تبعی معادل ارزی 71میلیارد و 666میلیون ریال از محل تسهیلات موضوع جزء الف بند 6 ماده واحده قانون بودجه 1388 موافقت کرد.
میزان اعتبار ریالی این طرح باید به تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و میزان استفاده از تسهیلات ارزی بانک توسعه اسلامی، هزینه های تبعی و بازپرداخت باید به تایید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی برسد.
همچنین یکی از شروط پرداخت این تسهیلات، اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است و رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی در اجرای این طرح، الزامی است.
براساس این گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزارت بازرگانی نیز موظف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع 6ماهه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه کند.
این مصوبه را رئیسجمهور در تاریخ 21/6/1388 ابلاغ کرده است.
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