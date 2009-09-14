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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

نمایش سه فیلم مطرح سینمای کشور در گرگان آغاز شد

نمایش سه فیلم مطرح سینمای کشور در گرگان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرامور سینمایی حوزه هنری گلستان اعلام کرد: همزمان با روز سینما سه فیلم مطرح سینمای کشور در سینما عصر جدید گرگان به نمایش در آمد.

محمود خواجه نژاد در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: فیلمهای سینمایی "امتحان" ، "باغ فردوس 5 بعد از ظهر" و "اسکادران عشق" که از ساخته‌های کارگردانان مطرح سینمای کشور و نامزد بهترین کارگردانی جشن خانه سینما نیز بوده‌اند برای اکران در سینما عصرجدید گرگان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: سانس نمایش این فیلم از ساعت 8 تا 10 شب در نظر گرفته شده و علاقمندان به هنر سینما می‌توانند به صورت رایگان از این فیلم‌ها استفاده کنند.

خواجه نژاد بیان داشت: اکران همزمان جشنواره‌ها و فیلم‌های برگزیده از کارگردانان برجسته کشور زمینه‌ای برای ایجاد انگیزه و رونق در میان علاقمندان در پی خواهد داشت.

مدیرامور سینمایی حوزه هنری گلستان یادآورشد: این فیلمها به مناسبت روز سینما و تقارن آن با ماه پر خیر و برکت رمضان همزمان با اکران فیلمهای برگزیده جشن خانه سینما در تهران در منطقه نمایش داده می شود.

وی افزود: فیلمهای یادشده روزهای  23 و 24 شهریورماه در سالن شماره 2 سینما عصر جدید گرگان به نمایش داده می شوند.

کد مطلب 946944

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