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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

صدقی در گفتگو با مهر:

دانشگاه ارومیه تا دو سال دیگر تجمیع می‌شود

دانشگاه ارومیه تا دو سال دیگر تجمیع می‌شود

رئیس دانشگاه ارومیه گفت: کار تجمیع دانشگاه ارومیه در زمینی به مساحت 84 هزار مترمربع تا دو سال دیگر به پایان می رسد.

حسن صدقی گمچه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی دومین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان غربی تمامی پروژه های عمرانی لازم جهت تجمیع دانشگاه ارومیه به تصویب رسید.

وی افزود: از آن زمان بعضی از پروژه ها توسط خود دانشگاه و برخی هم به صورت مشارکت 50 درصدی دانشگاه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع شده و پیش می رود.

رئیس دانشگاه ارومیه گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته پیش بینی می شود با اتمام 13 طرح عمرانی ظرف دو سال آینده تمامی بخشهای دانشگاه ارومیه در سایت اصلی این دانشگاه (پردیس نازلو) متمرکز شوند.

وی کل هزینه طرح تجمیع دانشگاه ارومیه را حدود 500 میلیارد ریال برآورد کرد.

کد مطلب 946946

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