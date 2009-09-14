نصب دوربین مداربسته در واحدهای صنفی بانوان در قم ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ مهدی خراسانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: نصب دوربینهای مداربسته و استفاده از تلفنهای همراه دوربین‌دار در اماکن و سالنهای ورزشی ویژه بانوان ممنوع است و در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، ماموران این پلیس ضمن سرکشی و بازدیدهای غیر مترقبه نسبت به کنترل این امر مهم اقدام و با متخلفان برخورد خواهند کرد.



خراسانی ادامه داد: به کارگیری افرادی که وضعیت خدمت سربازی آنان معین نشده است در واحد‌های صنفی غیرمجاز بوده و رعایت ساعت خاتمه کار صنوف بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت الزامی است.



رئیس پلیس امنیت عمومی استان، عرضه و نمایش کروات در لباس فروشی‌های مردانه و استفاده از مانکنهای غیر مجاز لباس فروشی‌‌های زنان را ممنوع اعلام کرد.