نمایندگان وزنه برداری ایران سوم مهرماه به ازبکستان می روند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مسابقات جام باشگاه های آسیا در رده سنی جوانان و بزرگسالان از پنجم مهرماه سال جاری به مدت یک هفته در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود که به همین منظور دو تیم ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب (تیمهای قهرمان و نائب قهرمان سال گذشته لیگ برتر) به نمایندگی از باشگاه های وزنه برداری کشورمان در این پیکارها حضور می یابند.

طبق هماهنگی های به عمل آمده توسط مسئولان دو تیم، اعضای تیمها ساعت هفت صبح سوم مهرماه تهران را به مقصد ازبکستان ترک می کنند.

کنگره آغازین پیکارها چهارم مهرماه، مسابقات رده سنی جوانان 5 و 6 مهرماه و مسابقات رده سنی بزرگسالان 7، 8 و 9 مهرماه برگزار می شود و دو تیم کشورمان 10 مهرماه به کشور باز می گردند.

اعضای تیم مناطق نفتخیز جنوب با پایان اردوی آماده سازی خود که در منطقه نهاوند برپا شده بود پنجشنبه به اهواز بازگشتند و پس از استراحتی یک روزه از شنبه تمرینات آماده سازی خود را در این شهر آغاز کردند تا آماده حضور موفق در رقابتهای جام باشگاه های آسیا شوند.

محمدرضا کاظمی نژاد، مدیر فنی تیم وزنه برداری باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفتخیز جنوب در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این مرحله از اردو با حضور 14 وزنه بردار برپا خواهد شد که پس از تمرین دو هفته ای در شهر اهواز، برای برگزاری آخرین مرحله از اردوی آماده سازی خود راهی تهران خواهند شد تا با آمادگی کامل راهی ازبکستان شوند.