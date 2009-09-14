عرضه سیستم بی سیم برای کنترل اختلال خواب از راه دور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم کنترل خواب در لابراتوار دانشگاه بیمارستان آندره وسال توسعه داده شد و در کنفرانس مینه پولیس در مینه سوتای آمریکا مجوز عرضه تجاری گرفت. با این صدور این مجوز به زودی این محصول وارد بازار می شود.

اختلال خواب یک مشکل بزرگ برای سلامتی است به طوری که 10 درصد از جمعیت آمریکا از آپنه خواب رنج می برند و یک میلیارد نفر در سراسر دنیا در مدت خواب انواع مختلف گرفتگی بینی را تجربه می کنند.

این سیستم بی سیم کنترل خواب که بسیار سبک و در اندازه های مینیاتوری بوده و قابل پوشیدن است می تواند آزمایشات اختلال خواب را تسهیل کند.

این سیستم همانند یک هد بند و مجهز به سه حسگر شامل یک الکتروآنسوفالوگرام برای کنترل فعالیت مغز، یک الکترواکولوگرام برای کنترل فعالیت چشم و یک الکترومیوگرام برای کنترل فعالیت عضله چانه است.

این حسگرها با ارائه پنج سیگنال می توانند اطلاعاتی را درباره خواب بیمار درحالی که در خانه خوابیده است جمع آوری کرده و از طریق بی سیم به مرکز کنترل کلینیک ارسال کنند.

در آزمایش این سیستم 12 داوطلب سالم آن را پوشیدند و به مدت یک شب کامل تحت کنترل قرار گرفتند.

براساس گزارش دات مد، هدف از توسعه این سیستم کنترل خواب بی سیمف مراقبتهای پزشکی بهتر و موثرتر است.