عرضه وسیع سهام شرکتهای دولتی / سرمایه گذاران آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه امروز در مراسم معارفه بیمه البرز قبل از عرضه سهام گفت: تا پایان امسال 30 شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت که حدود 44 هزار میلیارد تومان سهام را دارا هستند، وارد بورس خواهند شد.

تعاونیهای سهام عدالت وارد بورس می شوند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از آزادسازی 5 هزارو 300 میلیارد تومان سهام طی چند ماه آینده خبرداد و افزود: براین اساس تعاونیهای سهام عدالت در چند ماه آینده وارد بورس خواهند شد و بدین طریق بورس کشوردر آینده ای نزدیک تبدیل به بزرگترین بورس منطقه و خلورمیانه خواهد شد.

وی با بیان اینکه با ورود صنایع جدید به بورس تنوع بازار سرمایه افزایش می یابد، تصریح کرد: طی ماههای اخیر با واگذاری سهام فولاد، مس، آلومینیوم، شرکتهای وزارت نیرو(مپنا)، صنعت بانکی و غیره شاهد تنوع بازار سرمایه کشور هستیم.

63 درصد نظام بانکی خصوصی سازی شد

کردزنگنه از خصوصی شدن 63 درصد صنعت بانکی کشور با واگذاری سهام بانکها خبرداد و افزود: در تمام دنیا همواره سعی می شود که خصوصی سازی شرکتهای دولتی کمتر از طریق بورس انجام شود، زیرا این شرکتها از شفافیت لازم برخودار نیستند، این در حالی است که در ایران خصوصی سازی شرکتهای دولتی به دلیل رقابتی شدن بورس، شفافیت بیشتر و افزایش فرهنگ سهامداری از طریق بورس انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچگاه اجازه نداده ایم که بازار رقابتی خدشه دار شود و افشای اطلاعات نیز به طور دقیق انجام شده است، تصریح کرد: از کارگزاران بورس انتظار داریم که استراتژی فعال را در نظر بگیرند و منفعل نباشند و بازار را تجزیه و تحلیل کنند.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: شرکتهای بزرگ دولتی را وارد بورس کردیم که جزو بهترین شرکتها در کشور محسوب می شوند و امید است سهام این شرکتها وارد بورس های خارجی شود که سود و بازدهی بزرگی را برای خریداران سهام این شرکتها به همراه خواهد داشت.

وی همچنین از عرضه سهام بیمه البرز در روز چهارشنبه هفته جاری در بورس خبرداد و گفت: این شرکت تبدیل به سهامی عام شده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است، اطلاعات درخواستی این شرکت به سازمان حسابرسی و پاسخ 23 سئوال بورس در مورد وضعیت این شرکت نیز ارائه شده است و با بورس نیز جلسه ای خواهیم داشت تا مشکلات جزئی برای عرضه سهام این شرکت در روز چهارشنبه از بین برود.

کردزنگنه از آماده سازی سهام 84 شرکت برای عرضه در بورس یا از طریق مزایده و مذاکره طی چند ماه آتی خبرداد و افزود: سرمایه گذاران پولهای خود را برای خرید سهام آماده کنند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی سازی سهام شرکتهای دولتی را در سطح وسیعی عرضه می کند تا اقتصاد از طریق بورس به سمت اقتصاد مدرن حرکت کند.