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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

"همه مردان زمین" اوایل مهرماه آماده پخش می‌شود

"همه مردان زمین" اوایل مهرماه آماده پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "همه مردان زمین" به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده اوایل مهرماه برای پخش آماده می‌شود.

صباغ‌زاده به خبرنگار مهر گفت: تدوین ادامه دارد و هنوز صداگذاری و ساخت موسیقی شروع نشده است. با انتخاب عوامل و پس از پایان تدوین این بخش کار را ادامه می‌دهیم. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلم پس از ماه رمضان به سیمافیلم تحویل داده می‌شود تا در نوبت پخش قرار بگیرد.

فیلمنامه "همه مردان زمین" را شیوا کاظمی نوشته و داستان سه خواهر و یک برادر است که در یک شالیزار کار می‌کنند. ‌نسرین مقانلو، محمدرضا هدایتی، رامتین خداپناهی، الیکا عبدالرازقی و سحر آربین بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل تولید " مردان زمین " عبارتند از مدیرتصویربرداری: حسن قلی زاده، مجری طرح: علی واجد سمیعی، مدیرتولید: مجتبی علیشاه، صدابردار: بابک اخوان، تدوین: م. صباغ‌زاده، طراح صحنه و لباس: سحر شهامت، طراح گریم: مهرنوش طبیبی، عکس: حمید فهیمی‌فر.

مهدی صباغزاده فیلم‌های سینمایی "خانه خلوت"، "پیشنهاد پنجاه میلیون تومانی"، "مارال"، "صبحانه‌ای برای دو نفر" و "جستجو در جزیره" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 946956

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