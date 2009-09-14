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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

نا امیدی میچل از مذاکرات با سران تل آویو

نا امیدی میچل از مذاکرات با سران تل آویو

فرستاده آمریکا به خاورمیانه پس از دیدار با شیمون پرز از عدم رسیدن به توافق در اکثر موضوعات مهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا ابراز امیدواری کرد در روزهای آتی در مذاکره با سران تل آویو به توافقات جدی در زمینه توقف شهرک سازی و احیای مذاکرات سازش دست یابد.

وی که در حضور "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی سخن می گفت، در ادامه افزود: تلاش می کنیم طی این هفته با انجام دیدار با مقامات فلسطینی و اسرائیلی به توافقی در مسائل مهم دست یابیم.

میچل که از روز شنبه در سرزمین های اشغالی حضور دارد در پی موازی سازی گام های اعراب برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با مسئله توقف شهرک سازی در کرانه باختری است.

از سوی دیگر پرز ابراز امیدواری کرد با حل اختلافات، مذاکرات سازش تا پایان ماه جاری آغاز شود.

جرج میچل فرستاده آمریکا به منطقه، امروز (دوشنبه) با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و فردا با "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان دیدار می کند. 

کد مطلب 946959

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