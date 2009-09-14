به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نشست خبری این نمایشگاه که با حضور رسول اولیاءزاده و فخرالدین فخرالدینی دوشنبه 23 شهریور در حوزه هنری برگزار شد، اولیاء‌زاده با اشاره به دو سال برپایی نمایشگاهی از آثار عکاسان سراسر کشور گفت: هر سال این نمایشگاه با 100 عکس از 100 عکاس برپا می‌شد و امسال با 200 عکس از 200 عکاس 26 شهریور افتتاح می‌شود.

وی افزود: امسال همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب نمایشگاه هم رونمایی می‌شود. همچنین دو کتاب جشنواره عکس "ما می‌توانیم" و مسابقه عکس "نماز و شکوفایی" منتشر خواهد شد. کار بزرگ و خوب این نمایشگاه تجلیل و نکوداشت استاد فخرالدینی است. ایشان شهرتی جهانی دارد و از پیشکسوتان و صاحب‌سبک عکاسی پرتره است.

رئیس خانه عکاسان ایران با اشاره به اهدای تندیس استاد شفاعیه به اساتیدی که در نمایشگاههای سالگرد تأسیس خانه عکاسان ایران تقدیر می‌شوند، از نمایش 40 اثر برگزیده فخرالدینی به همراه چاپ یک جلد کتاب از آثار وی شامل عکس چهره‌های ماندگار علمی، هنری و فرهنگی ایران خبر داد.

در ادامه نشست فخرالدینی درباره نحوه گرایش به عکاسی گفت: عکاسی را از سن 18 سالگی نزد پدرم آغاز کردم و با خواندن کتاب‌هایی از عکاسان معاصر آن زمان علاقمند به عکاسی پرتره شدم. سپس برای فراگیری بیشتر و بررسی وضعیت عکاسی جهان به آمریکا و آلمان سفر کردم. بیشتر هدف من شخصیت‌گرایی در عکاسی پرتره بود.

وی افزود: 40 سال روی تکنیک عکاسی کار کردم و سعی‌ام این بود که روشی داشته باشم که حقایق را بیشتر منعکس کند. از رتوش کردن گریزان بودم زیرا این کار خطوط زیبای صورت و پوست فرد را از بین می‌برد و شخصیت دیگری را نشان می‌دهد. عکاسی پرتره قواید یکنواخت ندارد و کسانی که علاقه داشته باشند در این راه موفق می‌شوند.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس "شهر زیبای من" و مراسم نکوداشت فخرالدین فخرالدینی پنجشنبه 26 شهریورماه در گالری عکس خانه عکاسان ایران در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.