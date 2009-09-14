بخشنامه ای مبنی بر واگذاری سهمیه عمره دانش آموزان صادر نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیض به تشریح نحوه سفر حج دانش آموزان پرداخت و گفت: سازمان دانش آموزی برای دانش آموزان قبل از سفر، در طول سفر و همچنین بعد از سفر کلاسها و برنامه هایی برنامه ریزی کرده است.

وی در خصوص برنامه های قبل از سفر افزود: قبل از سفر کلاسهای توجیهی و آموزشی اسرار مناسک حج و آداب سفر که در واقع مباحث تقلید و صحت نماز است و همچنین انتخاب مرجع تقلید خود که یکی از واجبات محسوب می شود، آشنایی با جغرافیای عربستان، بررسی شبهات و در کل آشنایی کامل دانش آموزان با تاریخ اسلام تشکیل می شود.

رئیس سازمان دانش آموزی استان قم ادامه داد: در طول سفر دانش آموزان به غیر از بازدید از مناسک و شهرهای زیارتی به صورت خودجوش مراسم ختم قرآن برگزار می کنند.

فیض افزود: قبل از سفر جزوه هایی با نام راه آسمانی تهیه می شود که شماره یک قبل از سفر، شماره دو زمانی که دانش آموزان در مدینه منوره بسر می برند، شماره سه هنگام بازدید از مسجد شجره و چهارمین شماره آن در مکه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وی در ادامه تشریح کرد: دانش آموزان در طول سفر از کارگاه پرده بافی خانه خدا که بافت این پرده قریب یک سال به طول می انجامد و همه ساله این پرده عوض می شود بازدید می کنند. همچنین بازدید از موزه مکه نزدیک به حدیبیه که به تازگی راه اندازی شده و دیدار با شیعیان مدینه و بازدید از غار حرا نیز در دستور کار قرار دارد.

فیض برگزاری نشستهای مشترک با دانش آموزان استانهای دیگر که در مدینه و مکه حظور دارند و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری را از دیگر برنامه های جنبی سفر حج دانش آموزان برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از بازگشت دانش آموزان از سفر عمره جلساتی هر دو هفته یک بار در مدارس و مساجد برگزار می شود که مسئولیت این جلسات به عهده خود دانش آموزان است و سازمان فقط کمک مالی و نظارت بر آنها را بر عهده دارد. این دانش آموزان در جشنهایی که مدارس برگزار می کند خاطرات سفر خود را برای سایر دوستان شان تعریف می کنند.

رئیس سازمان دانش آموزی استان قم تأکید کرد: ادامه شماره های جزوه های راه آسمانی از طریق پست به دانش آموزان ارسال می شود که قسمتی از این جزوه ها خاطرات سفر عمره دانش آموزان، تفسیر و پاسخگویی به شبهات می باشد.

فیض در ادامه میزان قابل پرداخت برای سفر عمره دانش آموزان را مورد تاکید قرار داد و ابراز داشت: مبلغ قابل پرداخت از طریق دانش آموزان به غیر از مخارج ورودی و خروجی سفر فقط 650 هزار تومان است و ما بقی این مبلغ به عهده خود سازمان دانش آموزی است.

وی ادامه داد: همه ساله شش هزار دانش آموز از مدارس استان برای سفر به عمره ثبت نام می کنند و بعد از قرعه کشی 272 نفر برای دو کاروان دختر و پسر انتخاب می شوند که هر کدام شامل 136 دانش آموز است.

فیض با اشاره به اتمام اعزام دانش آموزان به عمره در سال جاری گفت: کاروان 136 نفره دانش آموزان دختر 11 اسفند ماه سال گذشته عازم سفر شدند و لحظه تحویل سال را آنجا سپری کردند و روز اول سال 1388 به ایران باز گشتند. کاروان 136 نفره دانش آموزان پسر نیز 15 تیر ماه سال جاری عازم شدند.

رئیس سازمان دانش آموزی با اشاره به مشکلات پیش آمده در سفر عمره سال جاری گفت: در طول سفر امسال مشکل خاصی برای دانش آموزان و مسئولان پیش نیامد جز اینکه عربستان ویزای 14 دختر را به دلیل نداشتن محرم صادر نکرده بود که با پیگیری مسئولین سازمان دانش آموزی در لحظات آخر این مشکل نیز بر طرف شد.

وی در خصوص اعتراض برخی برای اختصاص سهمیه دانش آموزان به سفر عمره اظهار داشت: تاکنون هیچ بخشنامه ای مبنی بر واگذاری سهمیه سفر حج دانش آموزان به دانشجویان یا معلمین صادر نشده اما صحبتهایی در گوشه و کنار شنیده می شود.

رئیس سازمان دانش آموزی در ادامه تصریح کرد: اگر بخشنامه واگذاری سهمیه دانش آموزان صادر شود ما با وجود مخالفت هایی که داریم موظف به اطاعت هستیم اما معتقدیم دانش آموزان نیز این حق را دارند که به سفر عمره بروند چرا که امکان دارد همه آنها وارد دانشگاه نشوند و همین طور دوره جوانی بهترین دوره برای سفر حج است تا جوانان از نزدیک با اسلام آشنا شوند.