حمید درخشان که تیمش با برتری یک برصفر مقابل استیل آذین تهران، صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر شد، در خصوص این دیدار به خبرنگار مهر گفت: هر دو تیم استیل آذین و پیکان بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. با توجه به اینکه بازی در زمین تیم خوب و پرمهره استیل آذین برگزار می شد ما برای هر دو نیمه بازی برنامه‌ای خاص مدنظر داشتیم.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های تیمش در مصاف با استیل آذین گفت: در نیمه اول تمام توان خود را معطوف به کنترل بازی به ویژه بازیکنان ملی پوش و تاثیرگذار تیم استیل آذین کردیم و در نیمه دوم به دنبال گلزنی بودیم. خوشبختانه روند بازی به گونه‌ای طی شد که به هر دو هدف رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین با اشاره به اینکه تیمش در مصاف با استیل آذین از فرصت‌های خود به خوبی بهره برده است، افزود: بازیکنان تیم پیکان درطول زمان مسابقه به خوبی خواسته‌های مرا در زمین پیاده کردند. ما برای تمامی زمان مسابقه برنامه داشتیم و روی همین بازی بابرنامه به برد رسیدیم.

درخشان در خصوص مهار بازیکنان تاثیرگذار تیم استیل آذین به ویژه علی کریمی، گفت: تیم استیل نفراتی قابل، ملی پوش و شاخص دارد که اگر در جریان بازی آزاد باشند، هر تیمی را با مشکل مواجه می کنند. خوشبختانه برای مهار تک تک آنها برنامه داشتیم و روی همین اصل شانس موفقیت ما بیشتر شد.

"حال که تیم پیکان به صدر جدول رسیده است، آیا به تداوم صدرنشینی و قهرمانی در لیگ برتر هم می کنید؟"، درخشان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: همچون ابتدای فصل تلاش می کنیم تا هفته به هفته بهتر از قبل شویم. امروز نگاه تیم پیکان به خودش است و پشت سرمان کاری نداریم.

"آیا پیکان پتانسیل قهرمانی و صدرنشین ماندن در لیگ برتر را دارد؟"، این پرسش را هم درخشان چنین پاسخ گفت: در فوتبال هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. تیم ما توانایی زیادی دارد و می تواند و هدف ماست در بالای جدول بمانیم اما در این بین برخی اتفاقات غیرقابل پیش بینی رقم می خورد که ما را در دستیابی به این هدف ناکام می گذارد.

درخشان اتفاقات غیرقابل پیش بینی را این چنین تفسیر کرد: اتفاقاتی که خارج از اختیار ماست و فوتبالی نیست. قطعا خواست خدا بوده که امروز ما صدرنشین لیگ هستیم و شاید اتفاقاتی بیافتد که درآینده این جایگاه را از دست بدهیم.