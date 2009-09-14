تهیه نسخه دیجیتال نقشه ها و مدارک شناورها در بندر امام

مسعود باقرخانی با اعلام این خبر هدف به خبرنگار مهر در اهواز علت اجرای این طرح را بهره برداری مطلوب از امکانات دیجیتالی و همچنین رفع نواقص و کاستی مدارک قدیمی شناورها بیان کرد .

باقرخانی با بیان اهمیت این مستندات که در عملیات تعمیرات اساسی زیر آبی، بارگیری، کنترل مخازن در شرایط بحرانی و سوانح دریایی بهره برداری می شود، از نگهداری این مدارک به دو طریق فیزیکی و الکترونیکی خبر داد.

وی تسریع در انجام عملیات ها و به روز شدن دانش بهره برداری از این امکانات جدید را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد.

بندرامام یکی از مهمتـرین بنادر کشـور, با قـابـلیت صـادرات و واردات کالا و محصولات نفتی در سواحل شمال غربی خلیج فارس قرار دارد.

مجتمع پتروشیمی بندرامام برای صدور محصولات خود از دو اسکله با عمری در حدود 30 سال استفاده می کند.