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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

تهیه نسخه دیجیتال نقشه ها و مدارک شناورها در بندر امام

تهیه نسخه دیجیتال نقشه ها و مدارک شناورها در بندر امام

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: به منظور ارتقای کیفیت مدارک و نقشه های شناورها، نسخه دیجیتالی این اسناد با بهره گیری از فن آوری نوین توسط اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان تهیه شد.

مسعود باقرخانی با اعلام این خبر هدف به خبرنگار مهر در اهواز علت اجرای این طرح را بهره برداری مطلوب از امکانات دیجیتالی و همچنین رفع نواقص و کاستی مدارک قدیمی شناورها بیان کرد .

باقرخانی با بیان اهمیت این مستندات که در عملیات تعمیرات اساسی زیر آبی، بارگیری، کنترل مخازن در شرایط بحرانی و سوانح دریایی بهره برداری می شود، از نگهداری این مدارک به دو طریق فیزیکی و الکترونیکی خبر داد.

وی تسریع در انجام عملیات ها و به روز شدن دانش بهره برداری از این امکانات جدید را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد.

بندرامام یکی از مهمتـرین بنادر کشـور, با قـابـلیت صـادرات و واردات کالا و محصولات نفتی در سواحل شمال غربی خلیج فارس قرار دارد.

مجتمع پتروشیمی بندرامام برای صدور محصولات خود از دو اسکله با عمری در حدود 30 سال استفاده می کند.

کد مطلب 946971

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