افزایش 44 درصدی مشترکان تلفن همراه در همدان

قاسم نظری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد مشترکان همراه اول به 32 میلیون نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه با ورود سیم کارتهای اعتباری هر روز به تعداد مشترکان افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد مشترکان سیم کارتهای دائمی 16 میلیون و 181 هزار و سیم کارتهای اعتباری 16 میلیون و 11 هزار نفر رسیده است.

نظری پویا یادآور شد: برای کاهش اختلالات در خطوط همراه اول، تعداد آنتنهای BTS را افزایش داده و در حال حاضر به دو هزار و 166 آنتن رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان گفت: در حال حاضر تعداد شهرهای تحت پوشش آنتنهای همراه اول به هزار و 78 هزار در سطح کشور رسیده است.