280 روستای گلستان مشمول طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار هستند

مصطفی مصطفی لو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون نیمی از خانوارهای روستایی به تعداد 59 هزار و 556 نفر از مزایای اجرای این طرح بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: کاربری زراعی اراضی شیبدار و بهره برداری نامناسب و کم بازده از این اراضی که فارغ از تناسب استعداد بالقوه و بالفعل در سنوات گذشته صورت می گرفت، باعث بروز سیل و تخریبهای فراوان شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار کم بازده باغات مثمر درآمد خالص سالانه بهره برداران، به ازای احداث هر هکتار باغ هشت برابر پیش بینی شده است.

به گفته مصطفی لو، مهمترین دستاوردهای طرح، احداث 17 هزار و 100 هکتار باغات مثمر زیتون، گردو، فندوق و توت است.

سرپرست معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: ایجاد اشتغال برای 13 هزار و سه نفر در زمینه های باغداری و تامین بخشی از روغن خوراکی مورد نیاز کشور از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

110 هزار هکتار اراضی شیبدار و کم بازده در گلستان وجود دارد.