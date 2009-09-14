سرمایه گذاری سه هزار میلبارد ریالی در شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

سید وحید سیدزادگان صبح روز دوشنبه به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: با این سرمایه گذاری 103 واحد تولیدی و صنعتی بزرک و کوچک در داخل شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون چهار هزار و 457 کارگر در واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان اشتغال دارند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی افزود: استان خراسان شمالی دارای 11 شهرک صنعتی در شش شهرستان این استان است.

سید زادگان افزود: مساحت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی بالغ بر یک هزار هکتار است که به نسبت قبل از تشکیل استان در سال 83 مساحت شهرکهای استان 10 برابر افزایش داشته است.

وی به کمک فنی 10 میلیارد و 800 میلیون ریالی به شش طرح صنعتی داخل شهرکهای صنعتی استان خبر داد و گفت: این تسهیلات برای راه اندازی طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص داده شد.

