شهرداری تهران مرکز توانبخشی وردآورد را بازسازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف عصر روز یکشنبه در این بازدید از بخشهای مختلف این مرکز از جمله مرکز جراحی محدود خیریه، مجموعه دندانپزشکی و آسایشگاههای مختلف دیدن کرد.

مرکز بهزیستی و توانبخشی وردآورد در زمینی بالغ بر 30 هزار مترمربع در محدوده وردآورد واقع شده و نزدیک به 40 سال قدمت دارد.

شهردار تهران در ادامه این بازدید در جمع کارکنان این مرکز حضور یافت و ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت امیرالمونین علی (ع) به بازدید خود از این مرکز اشاره کرد و گفت: انسان آنقدر غافل است که هر از چند گاهی با حضور در چنین مراکزی نیاز به یک تلنگر دارد زیرا انسان تا زمانی که این اماکن را از نزدیک نبیند حس لازم را نسبت به خیلی از موضوعات پیدا نمی کند.

وی افزود: سعی کرده ام هر چند وقت یک بار از چنین مراکزی بازدید کنم. همانطور که در ماه رمضان سال گذشته نیز در مرکز روانپزشکی رازی در منطقه 20 حضور یافتم.



انسان آنقدر غافل است که هر از چند گاهی با حضور در چنین مراکزی نیازبه یک تلنگر دارد زیرا انسان تا زمانی که این اماکن را از نزدیک نبیند حس لازم را نسبت به خیلی از موضوعات پیدا نمی کند قالیباف

قالیباف دو فرصت جهاد در راه خدا و خدمت به خلق خدا را از بزرگترین الطاف پروردگار برشمرد و اظهار داشت : شاید امکان جهاد در همه نسل ها و عصرها وجود نداشته باشد و فرصت آن در طول زندگی خیلی ها دست ندهد اما توفیقی که در همه عصرها و نسل ها وجود دارد خدمت به خلق خداست.

وی خطاب به کارکنان مرکز بهزیستی و توانبخشی وردآورد گفت: اینکه می توانید به افراد نیازمند و ایتام معلول ذهنی خدمت کنید توفیق بسیار بزرگی است.

شهردار تهران حضرت علی (ع) را یک الگو برای همه دانست و تصریح کرد: حضرت علی (ع) در زمان خلافت خود به ایتام رسیدگی می کردند. ایشان با آن بزرگی، جایگاه، مشغله و اهمیت حاضر بودند بچه یتیمی را به کول بگیرند تا او لحظه ای را در شادی سپری کند و ما باید بدانیم که راه عملی و شیوه و روش صحیح همین است.

وی در ادامه افزود: یکی از وظایف ما در مجموعه مدیریت شهری توجه به مسایل اجتماعی است و در این راه تلاش کرده ایم تا شهرداری را از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم. باید بدانیم اگر این فرهنگ را پایه گذاری کنیم می توانیم گام های جدی و اساسی در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی برداریم.

قالیباف با بیان اینکه معتقدم یکی از رسالت های مهم شهرداری توجه به نیازمندان و حل مسائل مهمی چون رسیدگی به بی خانمانها، در راه ماندگان، زنان سرپرست خانوار و خیریه هاست، گفت: در قریب به 4 سالی که در مجموعه شهرداری حضور دارم سعی کردیم این رویکرد را نهادینه کنیم. اما این رویکرد باید به گونه ای نهادینه شود که به یک وظیفه ذاتی تبدیل شده و شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی گام اساسی در این راستا بردارد.

به گفته وی اینگونه اقدامات باید مردمی باشد و مردم آن را اداره کنند و شهرداری با کمک به مردم بسترها را فراهم کند. همچنین باید بدانیم اگر این کار را از مردم بگیریم و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی مثل شهرداری خود را قیم کار کنند، این کار هرگز به جایی نخواهد رسید.



امام (ره) نیز بارها تاکید داشتند که دستگاه های دولتی هرگز وارد کاری که مردم می توانند انجام دهند نشوند، ایشان همچنین بحث جنگ را که از پیچیده ترین موضوعات بود مردمی کردند همانطور که مهمترین فرماندهان ما در جنگ از توده های مردم بودند شهردار تهران

وی واگذاری کارها به مردم را بسیار مهم دانست و گفت: حضرت امام (ره) نیز بارها تاکید داشتند که دستگاههای دولتی هرگز وارد کاری که مردم می توانند انجام دهند نشوند. ایشان همچنین بحث جنگ را که از پیچیده ترین موضوعات بود مردمی کردند. همانطور که مهمترین فرماندهان ما در جنگ از توده های مردم بودند.

شهردار شهر تهران در ادامه با اشاره به مشکلاتی که این مرکز با آن روبروست گفت: شهرداری تهران مسئولیت بازسازی کامل این مجموعه را بر عهده می گیرد.

وی با بیان اینکه تا جایی که بتوانیم به اینگونه مراکز کمک می کنیم، گفت: افراد خیری که این مجموعه را حمایت می کنند قصد دارند مرکز درمانی اینجا را توسعه دهند که در این خصوص هم شهرداری منطقه 21 ظرف دو ماه آینده قطعه زمینی را در نزدیکترین نقطه به مترو در اختیار مرکز قرار می دهد.

قالیباف ادامه داد: هزینه پروانه ساخت و خاکبرداری این مجموعه را شهرداری انجام می دهد و بقیه کارها برعهده خیرین خواهد بود. ضمن اینکه در این پروژه باید تابلوی زمان بندی نصب شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مجموعه مورد نظر 24 تختخوابی خواهد بود اگر بیش از 18 ماه زمان ببرد باید به مدیریت خود شک کنیم زیرا 18 ماه برای یک مجموعه 24 تختخوابی زیاد هم است.

شهردار تهران در ادامه به آسیبهای روحی و روانی که بر کارکنان چنین مراکزی وارد می شود اشاره کرد و گفت: از سوی سازمان رفاه شهرداری هر 6 ماه یک بار خدمات ویژه ای به کارکنان خدوم این مرکز ارائه می شود تا با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه دهند.

وی یادآور شد: کمک هایی که من به عنوان مدیر شهر به اینگونه مراکز می کنم در واقع کمک مردمی است که در شهر تهران زندگی می کنند و من امیدوارم بتوانم خارج از هویت شهرداری خود کاری برای این گونه مراکز انجام دهم.