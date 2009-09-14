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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

شمشیربازان اعزامی به مسابقات جهانی ترکیه معرفی شدند

شمشیربازان اعزامی به مسابقات جهانی ترکیه معرفی شدند

کادر فنی تیم های ملی شمشیربازی مردان و زنان کشورمان اسامی ملی پوشان اعزامی به رقابتهای جهانی ترکیه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که روزهای 8 تا 17 مهرماه امسال در آنتالیا ترکیه برگزارمی شود ملی پوشان زن و مرد شمشیرباز ایران در سه اسلحه به صورت تیمی و انفرادی به میدان می روند.

اسامی ملی پوشان اعزامی به شرح زیر است:

اسلحه سابر (مردان): پرویز درویشی، مجتبی عابدینی، محمد فتوحی، حمید رضا طاهر خانی
اسلحه اپه (مردان): علی یعقوبیان، محمد رضایی، سید صادق عابدی، حامد صداقتی
اسلحه فلوره (مردان): جواد رضایی، حامید صیادقنبری، محمد حسین ابراهیمی، حمید  نجفی
اسلحه سابر (بانوان): آیسان قمصری، پریماه برزگر، معصومه نظری
اسلحه اپه (بانوان): مریم پوردانا، وحیده نادعلی، مهسا پوررحمتی
اسلحه فلوره (بانوان): مهدیه منتظران، نگین کافی، فرنوش علیپور

کد مطلب 947002

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