شمشیربازان اعزامی به مسابقات جهانی ترکیه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که روزهای 8 تا 17 مهرماه امسال در آنتالیا ترکیه برگزارمی شود ملی پوشان زن و مرد شمشیرباز ایران در سه اسلحه به صورت تیمی و انفرادی به میدان می روند.

اسامی ملی پوشان اعزامی به شرح زیر است:

اسلحه سابر (مردان): پرویز درویشی، مجتبی عابدینی، محمد فتوحی، حمید رضا طاهر خانی

اسلحه اپه (مردان): علی یعقوبیان، محمد رضایی، سید صادق عابدی، حامد صداقتی

اسلحه فلوره (مردان): جواد رضایی، حامید صیادقنبری، محمد حسین ابراهیمی، حمید نجفی

اسلحه سابر (بانوان): آیسان قمصری، پریماه برزگر، معصومه نظری

اسلحه اپه (بانوان): مریم پوردانا، وحیده نادعلی، مهسا پوررحمتی

اسلحه فلوره (بانوان): مهدیه منتظران، نگین کافی، فرنوش علیپور