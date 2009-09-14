به گزارش خبرگزاری مهر، "مهر هفتم" که از نهم شهریورماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته برگرفته از فیلمی با همین نام اثر اینگمار برگمان کارگردان فقید سینمای سوئد است. نمایش به بازگشت یک شوالیه از جنگ و مواجهه‌اش با مرگ می‌پردازد و فرزین صابونی، علیرضا محمدی و شبنم مقدمی از جمله بازیگران آن هستند.

جلسه گفت و شنود "مهر هفتم" سه‌شنبه 24 شهریورماه پس از پایان اجرای نمایش با حضور تماشاگران و روح‌الله جعفری عضو کانون ملی منتقدان ایران برگزار می‌شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجراهای مجموعه تئاتر شهر می‌توانند به آدرس اینترنتی www.teatreshahr.com و برای پیش‌خرید بلیت به www.gishehtheater.ir مراجعه کنند.