برابر برزیل نتیجه دلخواه می گیریم

حسین شمس در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: البته برزیل با تیم کاملش و با همراه داشتن تمام لژیونرهایش به تهران می آید و بازی سختی قطعا خواهد بود اما در تهران بازی می کنیم یا با تغییراتی که در تیم داریم توان بازی برابری را مقابل برزیل داریم.

وی با تاکید بر اینکه از تیم برزیل شناخت کافی دارم تصریح کرد: امیدواریم حضور پرشور تماشاچیان کشورمان در سالن به کمک تیم ملی بیاید.

سرمربی تیم ملی فوتسال با اشاره به اینکه تیم ملی از روز شنبه اردوی آماده سازی خود را در تهران آغاز کرده است گفت: در روزهای آتی با جدی تر شدن تمرینات سعی می کنیم به آمادگی مطلوب و کامل برای بازی با برزیل برسیم.

شمس با اشاره به اینکه تیم ملی 5 تغییر بعد از بازی های جام جهانی چهره جدیدی پیدا کرده است افزود: البته این بازیکنان جدید، بازیکنانی آینده دار و برای تیم ملی تاثیرگذار خواهند بود.

وی در خصوص حضور مجدد وحید شمسایی در تیم ملی فوتسال کشورمان اشاره و اضافه کرد: شمسایی فقط در جام جهانی کوچک در برزیل به علت همراهی تیم باشگاهیش ماهان شرایط حضور در تیم ملی را نداشت که پس از آن در تمامی اردوهای تیم ملی دعوت شد و حاضر بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان اضافه کرد: شمسایی هم اکنون در شرایط آمادگی مناسبی به سر می برد و کسی باید عقلش کم باشد که بازیکن بزرگ و مهمی مانند شمسایی را در کنار تیمش نداشته باشد.

به گزارش مهر، شمس در دیدار پایانی مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان آمل حضور داشته است.

تیم برج طلای کوهستان آمل با گلزنی و درخشش وحید شمسایی ملی پوش فوتسال کشورمان به مقام قهرمانی دست یافت.