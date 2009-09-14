تصویربرداری "خواستگاری در خواستگاری" دیشب تمام شد

حسینی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری دیشب به پایان رسید، سکانس مراسم خواستگاری که به زد و خورد تبدیل میشود و از اولین سکانسهای فیلم است با حضور خشایار راد، افسانه ناصری، غلامرضا بنفشهخواه، کیانوش گرامی و بازیگران دیگر تصویربرداری شد. از هفته آینده تدوین را شروع میکنم و صداگذاری و ساخت موسیقی پس از تدوین انجام میشود.
مریم امیرجلالی، افسانه ناصری و جلال طباطبایی دیگر بازیگران این فیلم هستند، فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای که فضایی طنزآمیز دارد را حسینی نوشته است.
عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: علی عالمی، صدابردار: هادی افشار، مدیرتولید: محسن آقاخان، طراح صحنه و لباس: حمید رفیعزاده و طراح گریم: شبنم قاسمی. روحالله حسینی پیشتر فیلمهای تلویزیونی "بهشت کوچک" و"جستجو در مه" را کارگردانی کرده است.
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