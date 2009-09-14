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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

تصویربرداری "خواستگاری در خواستگاری" دیشب تمام شد

تصویربرداری "خواستگاری در خواستگاری" دیشب تمام شد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "خواستگاری در خواستگاری" به کارگردانی روح‌الله حسینی دیشب در تهران به پایان رسید.

حسینی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری دیشب به پایان رسید، سکانس مراسم خواستگاری که به زد و خورد تبدیل می‌شود و از اولین سکانس‌های فیلم است با حضور خشایار راد، افسانه ناصری، غلامرضا بنفشه‌خواه، کیانوش گرامی و بازیگران دیگر تصویربرداری شد. از هفته آینده تدوین را شروع می‌کنم و صداگذاری و ساخت موسیقی پس از تدوین انجام می‌شود.

مریم امیرجلالی، افسانه ناصری و جلال طباطبایی دیگر بازیگران این فیلم هستند، فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای که فضایی طنزآمیز دارد را حسینی نوشته است.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: علی عالمی، صدابردار: هادی افشار، مدیرتولید: محسن آقاخان، طراح صحنه و لباس: حمید رفیع‌زاده و طراح گریم: شبنم قاسمی. روح‌الله حسینی پیشتر فیلم‌های تلویزیونی "بهشت کوچک" و"جستجو در مه" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 947005

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