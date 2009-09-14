تور کنسرت های گروه آراز در آمریکا

سرپرست گروه آراز با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت در 6 ایالت امریکا اجرا می شود که پس از اجرای سیاتل، گروه آراز 12 مهر در سن خوزه، 19 مهر در لس آنجلس، 23 مهر در شیکاگو، 24 مهر در واشنگتن و 25 مهر در هوستون به روی صحنه می رود.

رحیم شهریاری در ادامه افزود: این برنامه قرار بود مرداد ماه امسال در دو کشور کانادا و امریکا به روی صحنه برود که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که برای دریافت ویزای نوازندگان باکویی مان پیش آمده بود مجبور شدیم این تور را به تاخیر بیاندازیم.

وی همچنین تصریح کرد: ما در این کنسرت قطعاتی از موسیقی فولکلور آذری را اجرا خواهیم کرد که شامل بخش هایی از آلبوم"کیم بیلر(که می داند)" و همچنین آلبوم"گوزلرین گوزلی(زیباترین)" می شود. این را نیز باید اضافه کنم که آلبوم "کیم بیلر" عید فطر منتشر خواهد شد.

شهریاری با اشاره به ترکیب گروه آراز تصریح کرد: در این اجراها شهلا میلانی(همخوان)، محمدحسین افشار(نقاره)، پیمان حمیدی(پیانو و کیبورد)، حبیب طاهریان(گوشا)، حمزه شهریاری(کلارینت) و خود من(نوازنده گارمون و خواننده) گروه را همراهی می کنیم.همچنین دو نوازنده میهمان از کشور آذربایجان نیز به نام های امان الله عبادی اوف(بالابان) و چناره مطلب آوا(قانون) در گروه آراز حضور خواهند داشت.