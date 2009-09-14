307 دوره آموزش ضمن خدمت برای معلمان استان یزد برگزار می‌ شود

منصور ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این دوره های آموزشی با شرکت بیش از 900 هزار نفر ساعت از فرهنگیان استان یزد برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 33 دوره آموزشی برای دو هزار و 558 نفر برگزار شده و طی آن 95 هزار نفر ساعت از معلمان، آموزشهای مرتبط را فراگرفته اند.
ارجمندی تعداد دوره های برگزار شده در سال گذشته را 230 دوره ذکر کرد و افزود: نزدیک به 29 هزار گواهینامه ضمن خدمت برای معلمان شرکت کننده در دوره ها که بیش از 700 هزار نفر ساعت آموزش دیده اند، صادر شده است.
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