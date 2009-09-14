  1. استانها
  2. یزد
۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

در سال تحصیلی جدید؛

307 دوره آموزش ضمن خدمت برای معلمان استان یزد برگزار می‌ شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس گروه ارتقا علمی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش استان یزد گفت: امسال 307 دوره آموزش ضمن خدمت برای فرهنگیان استان یزد برگزار می ‌شود.

منصور ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این دوره ‌های آموزشی با شرکت بیش از 900 هزار نفر ساعت از فرهنگیان استان یزد برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 33 دوره آموزشی برای دو هزار و 558 نفر برگزار شده و طی آن 95 هزار نفر ساعت از معلمان، آموزش‌های مرتبط را فراگرفته‌ اند.

ارجمندی تعداد دوره ‌های برگزار شده در سال گذشته را 230 دوره ذکر کرد و افزود: نزدیک به 29 هزار گواهینامه ضمن خدمت برای معلمان شرکت کننده در دوره ‌ها که بیش از 700 هزار نفر ساعت آموزش دیده‌ اند، صادر شده است.

کد مطلب 947007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها