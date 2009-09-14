برداشت غیرمجاز آب در گبند و مینودشت نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، جواد تیموری پیش از ظهر دوشنبه در ششمین جلسه کارگروه انسجام بخشی ادارات صنعت آب و برق شهرستان گنبد و مینودشت بر لزوم برخوردقاطع با برداشت غیرمجاز آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: علاوه بر برخورد قانونی با متخلفین، برق مشترکانی که نسبت به برداشت آب به طور غیرمجاز و بیش از مجوز صادره اقدام کردند، قطع میشود.
وی با بیان اینکه نصب پایهها و تاسیسات برقرسانی در بستر و حریم رودخانهها و مجاری آبی ممنوع بوده و در این زمینه ضرورت استعلام از امور منابع آب شهرستان الزامی است.
تیموری با بیان اهداف تشکیل کارگروه انسجام بخشی صنعت آب و برق شهرستان گنبد و مینودشت گفت: ایجاد هماهنگی در فعالیت واحدهای زیرمجموعه وزارت نیرو در سطح شهرستانی به منظور ارتقاء سطح خدمات، ایجاد همدلی و وحدت در بین کارکنان و مدیران واحدها، اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مشترک ادارات در حوزه شهرستانی از مهمترین اهداف این کارگروه است.
وی یادآور شد: همچنین تعامل بهتر و تبادل اطلاعات، کاهش موازی کاریها و تداخل در فعالیتها نیز از دیگر اهداف این کارگروه است.
مدیر امور منابع آب گنبد و مینودشت، ارسال گزارش کمی و کیفی پسابهای شهری در تصفیه خانهها به امور منابع آب گنبد و مینودشت را از مصوبات این کارگروه برشمرد.
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