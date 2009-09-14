به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش درباره پرستاری به نام آذر است که در دوران جنگ تحمیلی در حین جابجایی مجروحین بر اثر انفجار نارنجک آسیب میبیند. فریبا شاهسون، ناصر عرفانیان، حسن فرخی و فتانه صبوری بازیگران نمایش "آذر" هستند که از 24 شهریورماه در خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر اجرا خواهد شد.
محمد قومی طراح چهرهپردازی، احمدرضا آخوندزاده طراح نور، اجرای دکور و دستیار کارگردان، عنایت خادمالبشیری آهنگساز، آزاده فرخی طراح پوستر و بروشور، جعفر گودرزی مشاور امور رسانهای و سیدمهدی شربتی مدیر صحنه عوامل دیگر نمایش "آذر" هستند. فرخی سال 85 نمایش "شبنشینی باشکوه با آقاجون" را در سالن قشقایی تئاتر شهر به صحنه برد.
نظر شما