حجت الاسلام علی بنایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: واقعیت این است که بعد از انتخابات در داخل دچار کدورت ها و مسائلی شدیم که به منشاء برخی از آنها در دادگاه ها رسیدگی می شود. اما بخش دیگری هم در سطح جامعه است که باید به آن توجه داشت.

وی افزود: امام علی (ع) در وصیت نامه خود بر تقوا، نظم، مانوس بودن، آشتی و گله مند نبودن تاکید کرده اند. بنابراین اختلاف و گله مند بودن در هر سطحی به خصوص در خانواده انقلاب محلی برای رشد فعالیت های شیطانی فراهم می کند.

نماینده قم در مجلس با بیان اینکه عده ای افراط می کنند و نمی گذارند دلها به هم نزدیک شود، تصریح کرد: این جریان تندرو و افراطی در هر دوره ای از تاریخ 30 ساله انقلاب وجود داشتند و مانع رشد و پیشرفت کشور و نزدیک شدن دلها به یکدیگر می شوند.

بنایی ادامه داد: این گروه تندرو همواره برای رسیدن به منافع خود در سطح جامعه در فتنه انگیزی، افراط می کنند. اما همانطور که رهبر معظم انقلاب هم در نماز جمعه هفته گذشته تاکید کردند باید کارها در کشور با وحدت و همدلی پیش رود.

وی با بیان اینکه عده ای به دنبال آن هستند تا وحدت جامعه را بشکنند، گفت: عده ای از روی ناآگاهی در پی این موضوع هستند که باید آگاه شوند و عده ای هم از روی آگاهی این کار را انجام می دهند که باید برخورد لازم با آنها صورت بگیرد.

نماینده قم در مجلس همچنین با تاکید بر اینکه برای ایجاد وحدت، همدلی و نزدیک کردن دلها در سطح جامعه به یکدیگر باید افرادی که امتحان خود را پس داده اند و سابقه ای انقلابی و سالم در کارنامه دارند مردم را قانع کنند، تصریح کرد: هر وقت بحث اتحاد و همدلی پیش می آید مردم پشتیبان نظام هستند واز این موضوع استقبال می کنند، وحدت خواست عقل، شرع و مردم است.

بنایی پیشنهاد کرد که مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مکارم شیرازی همچنین آیت الله جوادی آملی برای ایجاد وحدت میانجیگری کنند چرا که این موضوع می تواند بسیار در آرامش جامعه تاثیر گذار باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: البته در سطح کشور شخصیت های مورد اعتماد و وثوق مردم وجود دارند ، مثلا در تهران آیت الله مهدوی کنی و در اصفهان آیت الله مظاهری که هر دو سابقه انقلابی دارند و افراد مورد تایید امام و رهبری هستند. در استانها هم ائمه جمعه می توانند برای ایجاد وحدت تلاش کنند. بهترین زمان نیز برای این موضوع همین ماه مبارک رمضان است.