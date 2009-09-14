توان شکست دادن هر تیمی در کرمان را داریم / مدعی قهرمانی شدیم

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازیکنان و کادرفنی ما با پیروزی برابر تیم مطرح ذوب آهن اصفهان آمادگی خود را برای افتخار آفرینی در مسابقات داخلی و آسیایی به نمایش گذاشتند.

وی اضافه کرد: ما در ابتدای فصل با قرعه سختی مواجه شدیم، ضمن اینکه یکسری مشکلات هم بوجود آمد تا تیم مس با آمادگی کامل لیگ را شروع نکند اما بازیکنان ما در 2 بازی اخیر نشان دادند به آمادگی کامل دست یافته اند و می توانند به موفقیت‌های خود در لیگ ادامه دهند.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای فصل تیم را برای قهرمانی بستیم و امروز با رسیدن به شرایط ایده آل، هیچ مشکل خاصی برای دست یافتن به این هدف بزرگ پیش رو نداریم.

برهانی نژاد در پایان گفت: پشیبانی مسئولان باشگاه، حمایت مسئولان استان کرمان و تلاش کادرفنی و بازیکنان عامل موفقیت‌های اخیر است و مطمئنم با ادامه این روند، نتایج بهتری را می توانیم در مسابقات لیگ برتر کسب کنیم.

تیم فوتبال مس کرمان یکشنبه شب در ورزشگاه خانگی موفق شد برابر تیم ذوب آهن اصفهان به پیروزی 5 بر یک دست یابد.