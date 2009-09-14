بی توجهی به کمیته فرهنگی و تبلیغاتی بزرگداشت دفاع مقدس همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید محمد رضا جوادی، روز دوشنبه در جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغاتی بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: کمیته فرهنگی و تبلیغاتی یکی از 11 کمیته ایجاد شده برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس در همدان است که برنامه های تبلیغاتی و فرهنگی را ساماندهی می کند.

وی در نخستین جلسه این کمیته با اشاره به برگزاری رژه‌های نیروهای مسلح در ابتدای مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: رژه‌های نیروهای مسلح که قبلا در میدان امام خمینی همدان برگزار می شد به دلیل ایجاد اختلال در عبور و مرور روزانه به میدان آرامگاه باباطاهر انتقال یافت.

جوادی افزود: تمامی دستگاه‌ها باید تلاش خود را برای برگزاری هرچه بهتر و باشکوه ‌تر این مراسم به کار گیرند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان همدان تصریح کرد: همه نهادها و سازمان ها، باید بنرهایی با زیر نویس مربوط به خود تهیه و برای نصب آن اقدام کنند.

وی گفت: هزینه نصب این بنرها در سطح شهر رایگان است و توسط شهرداری انجام می شود.

جوادی نأکید کرد: البته مسئولان توجه داشته باشند که نصب بنرها را به پیمانکاران حرفه‌ای بسپارند تا از بروز اتفاقات ناخوشایند در این ایام باشکوه جلوگیری شود.

رئیس اداره ارشاد همدان در پایان خواستار تعامل دستگاه‌های عضو این کمیته شد و گفت: دستگاه‌ها در تعامل با یکدیگر می‌توانند برنامه‌های قوی‌تر و تأثیر گزارتر را به انجام رسانند.

جوادی در پایان از حضور نیافتن نمایندگان اداره آموزش و پرورش ناحیه 1و 2، اداره اوقاف، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی در این جلسه انتقاد کرد.