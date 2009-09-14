تنها 11 سینما در گیلان فعال است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر پنج هزار و 985 صندلی سینما در گیلان وجود دارد که به ازای هر 400 نفر یک صندلی است.

وی عنوان کرد: بر اساس استاندارد جهانی باید به ازای هر یکصد نفر یک صندلی وجود داشته باشد اما با همین وصف نیز گیلان جزو پنج استان برتر کشور است.

پور عیسی همچنین تصریح کرد: دو سینمای آزادی لنگرود و هلال احمر انزلی با اعتبار سه میلیارد و 200 میلیون ریال از منابع مالی وزارتخانه بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه 70درصد از هزینه ساخت و تجهیزات سینما به منظور حمایت از مقوله سینما به متقاضیان ساخت سینما پرداخت می شود، افزود: این میزان اعتبار به علاوه تسهیلات کم بهره و اعتبار بلاعوض تعمیرات است که از طریق موسسه سینما شهر پرداخت خواهد شد.

مدیرکل ارشاد گیلان خاطر نشان کرد: ساخت دو باب سینما در شهرهای رضوانشهر با 10 درصد پیشرفت فیزیکی و صومعه سرا با 50 درصد پیشرفت فیزیکی بدلیل کمبود تسهیلات متوقف شده است.

وی ادامه داد: برای حمایت از سینماداران تصمیم بر این است تا فضای سینماها کوچکتر و بخشی از آنها به مکان تجاری تبدیل شود.

