تحقق 65 درصد پیشرفت فیزیکی در طرح آبرسانی به ماهشهر

محسن سیاف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر با بیان اینکه هم اکنون هفت پروژه در قالب این طرح در شهر ماهشهر فعال هستند به تشریح این پروژه ها پرداخت و افزود: خط انتقال فولادی آب به طول 11 کیلومتر از محل ایستگاه پمپاژ دریاچه نمک به ناحیه صنعتی که این خط انتقال موجب افزایش ظرفیت انتقال آب به میزان 30 هزار متر مکعب در شبانه روز می شود، احداث تلمبه خانه اصلی ماهشهر و هشت واحد فیلتر شنی نیز از جمله این پروژه ها است.

وی احداث مخزن ذخیره بتنی 20 هزار متر مکعبی و خط انتقال به طول پنج کیلومتر برای انتقال آب از تلمبه خانه بندر امام به تلمبه خانه ناحیه صنعتی را از دیگر پروژه های فعال آبرسانی ماهشهر ذکر کرد.

مجری طرح آبرسانی به ماهشهر همچنین به پروژه های به بهره برداری رسیده در دو سال گذشته و در قالب این طرح اشاره کرد و بیان داشت: پروژه احداث خط انتقال از نوع پلی اتیلن و به طول سه کیلومتر از محل ایستگاه پمپاژ ناحیه صنعتی به طرف تلمبه خانه قدیم ماهشهر و احداث ایستگاه فیلتراسیون از جمله پروژه هایی است که در دو سال گذشته اجرا و به بهره برداری رسید که تاثیر فراوانی در پایداری آب این شهر داشته اند.

سیاف زاده تاثیر مثبت پروژه های در دست اجرا بر روند آبرسانی شهر ماهشهر را یادآور شد و خاطر نشان کرد: با احداث فیلترهای شنی در محل تاسیسات ناحیه صنعتی آب انتقالی از محل ایستگاه پمپاژ دریاچه نمک توسط این فیلتر ها تصفیه می شود که این امر کیفیت آب را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه از سال 85 تا کنون بالغ بر 44 میلیارد ریال برای این طرح اختصاص و هزینه شده است به فرایند تامین آب این شهر اشاره کرد و گفت: آب مورد نیاز شهر ماهشهر از محل تصفیه خانه و خط انتقال شرکت جنوب شرق وابسته به سازمان آب و برق تامین می شود و پروژه های اجرا شده توسط شرکت آبفای خوزستان در این شهر عمدتاً افزایش ظرفیت از همین خطوط است.

جری طرح آبرسانی به ماهشهر حجم فعلی آب مورد نیاز منطقه را بالغ بر 70 هزار متر مکعب در شبانه روز اعلام کرد و افزود: با اجرای پروژه های مذکور این میزان به 90 هزار متر مکعب در شبانه روز می رسد که این امر می تواند نیاز پنج ساله این شهر به آب را تامین کند.