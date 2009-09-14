زیارت بارگاه منور رضوی انرژی معنوی مضاعفی را منتقل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد داوود اوغلو و هیئت همراه ظهر دوشنبه در زیارت از بارگاه منور رضوی و بازدید از موزه قرآن و رواق دارالحجه افزود: این اولین زیارتم از بارگاه منور حضرت رضا(ع) بود و انرژی معنوی مضاعفی به من داد.

وی افزود: مشهد مقدس در تاریخ اسلام دارای اهمیت خاص و از مهم ترین مراکز مدنی اسلام است و خوشحالم که یک مکان تاریخی و مذهبی بزرگ مسلمانان را زیارت کرده ام.

داوود اوغلو تصریح کرد: امام رضا(ع) از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و بسیار مورد احترام مسلمانان هستند و من از زیارت این مکان مقدس انرژی معنوی بسیار بزرگی گرفتم.

وی زادگاه خود را مشهد مقدس ذکر کرد و گفت: قبل از حضور در آناتولی ترکیه در مشهد به دنیا آمده ام و بنابراین این زیارت علاوه بر کسب یک تجربه بزرگ، هم از نظر اقلیم معنوی و هم حضور در سرزمین آبا و اجدادی برایم دارای اهمیت است.

وی در رابطه با بازدید از موزه های آستانقدس رضوی گفت: موزه قرآن، هدایای رهبری و فرش از نظر فرهنگی و سنتی آثار بسیار مهمی را در خود جای داده اند و از کسانی که این آثار و اشیاء ارزشمند را محافظت کرده و تا به امروز رسانده اند تشکر می کنم.

وزیر امور خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد این گنجینه های ارزشمند همچنان با دقت و حساسیت مورد محافظت قرار گرفته و به نسل های بعدی منتقل شود.