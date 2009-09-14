پرونده تغییر ساعت کاری ادارات تهران فردا بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفری هاشمی تشکری پس از نشست صمیمی با شهروندان تهرانی در مرکز نظارت همگانی 1888 افزود: پشنهادات شهرداری تهران برای تغییر ساعت به شورای عالی ترافیک، شورای شهر تهران و کیمسیون برنامه و بودجه ارایه شده و فردا در شورایعالی ترافیک مطرح می شود.

در طرح ارایه شده شهرداری تهران ساعات کارخانجات، نیروی انتظانی و نظامی 6 صبح، ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادهای عمومی 7 صبح، مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها 8 صبح و بازاریان و کسبه 30/9 اعلام شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که در این تقسیم بندی منطقی حاکم است خاطرنشان کرد: ساعات اوج سفرها را در 3 ساعت و سی دقیقه توزیع کردیم تا بتوانیم 15 درصد به بهبود و روانی رافیک شهری نسبت به گذشته کمک کنیم.

هاشمی تشکری در خصوص خیابان آفریقا و بازگشت آن به شرایط عادی خاطرنشان کرد: یکطرفه کردن خیابان آفریقا یک طرح اضطراری برای اجرا نبود بلکه در این خیابان رضایت شهروندان و کاهش بار ترافیکی مدنظر بود که با چند جا به جایی این طرم محقق شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: طرح یکطرفه کردن خیابان آفریقا در نرم افزارهای ترافیکی ما پاسخ مثبت گرفته بود اما این طرح با تغییرات جزئی نیز قابل اجرا بود که آن را انجام دادیم.

خیابان آفریقا با کمک راهنمایی و رانندگی و مدیریت شهرداری تهران روز جمعه و به مدت 24 ساعت به صورت آزمایشی یکطرفه شد و پس از در روز شنبه به حالت عادی بازگشت.

به گفته وی، پس از اجرای طرح آزمایشی به این نتیجه رسیدیم که خیابان ظفر را تثبیت کنیم و ورودی مدرس را مسدود کرده و دسترسی به این خیابان را از آرش در شمال و میرداماد در جنوب امکانپذیر است.

با حذف پارک های حاشیه ای در خیابان ولیعصر مدارس باید درب پارکینگ ها را به خودروها باز کنند هاشمی تشکری

معاون شهردار تهران در پاسخ به این سووال که "برای مدارس حاشیه ای خیابان ولیعصر (عج) چه برنامه ای دارید؟" گفت: برای این مدارس جلسات مختلفی برگزار شده و برای نحوه استقرار خودروها و سرویس مدارس برنامه ریزیهای لازم را انجام داده ایم.



هاشمی تشکری با اشاره به این که با حذف پارکهای حاشیه ای مشکلهای بسیاری در این محدوده برای مهرماه خواهیم داشت افزود: درب پارکینگ مدارس باید بر روی خودرو ها باز شود تا این مشکل را حل کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص ایمن سازی برای رفت و آمد دانش آموزان خاطرنشان کرد: در ستاد مهر رمضان تمامی این موارد بررسی شده است.

هاشمی تشکری اتوبوسهای تازه تحویل گرفته شده از وزارت کشور را برای خیابان ولیعصر (عج) نامناسب خواند و بیان داشت: اتوبوسهای تحویلی از وزارت کشور گاز سوز است و آلایندگی کمتری دارد اما در سر بالاییهای این خیابان کشش لازم را ندارد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: با شرکت سازنده که ایرانی است تماس گرفتیم و نسبت به این موضوع و رفع نواقص آن تذکر دادیم تا در اتوبوسهای تحویلی بعدی مشکلی وجود نداشته باشد.